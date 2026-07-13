Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 18,75 milijardi evra, što predstavlja nisku vrednost. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 28 u kategoriji "strah", neznatno više od jučerašnjih 26 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 1,95 odsto na 1.551,23 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,36 odsto na 497,52 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 1,67 odsto na 66,42 evra, a avalanš (AVAX) porasla za 2,79 odsto na 5,79 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, pala je za 2,98 odsto na 1,39 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute DODO, XEC i KITE.

Na kriptoberzi Bajnens će se danas pojaviti i tokenizovana hartiju od vrednosti (tokenized security) SKHYB, povezana sa akcijama južnokorejskog proizvođača čipova SK Hajniks koji je nedavno izašao na američku berzu Nasdak.

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