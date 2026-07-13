Vredi 185 miliona dolara, a sada je u centru afere - AI kompanija ćerke Bila Gejtsa pod lupom

Kompanija odbacuje optužbe da je namerno prekršila pravila i tvrdi da je u pitanju bila tehnička greška koja je u međuvremenu ispravljena.

Prema istraživanju koje je objavio Blumberg, ekstenzija kompanije Phia za internet pretraživače tokom procesa onlajn kupovine navodno je otvarala pozadinske prozore i ubacivala sopstvene kodove kako bi preusmerila provizije od partnerskog marketinga na svoj račun.

O čemu je reč?

Reč je o praksi poznatoj kao "cookie stuffing", koja se u digitalnom marketingu smatra zabranjenom na većini partnerskih prodajnih platformi, jer može da dovede do neosnovanog prisvajanja provizija.

Portparol kompanije Phia saopštio je da nije postojala namera da se pravila prekrše i da je problem nastao zbog greške u programskom kodu, koja je nakon otkrivanja uklonjena.

Startup nastavlja snažan rast

Uprkos kontroverzi, kompanija Phia nastavlja da privlači investitore.

Startup razvija AI aplikaciju koja korisnicima pomaže da uporede cene odeće i pronađu povoljnije alternative prilikom kupovine na internetu.

Nedavno je kompanija prikupila više od 43 miliona dolara od investitora iz Silicijumske doline, čime je njena procenjena vrednost dostigla 185 miliona dolara.

"Želim da uspem zbog svog rada"

Fibi Gejts ranije je govorila da želi da uspe kao preduzetnica isključivo zahvaljujući svom radu, a ne poznatom prezimenu.

"Želim da ovaj projekat opstane samostalno, bez ikakvih veza s mojim privilegijama ili prezimenom. Imam neku vrstu prkosa u sebi. Želim da dokažem da mogu da pridobijem investitore na osnovu zasluga, a ne nasleđa", rekla je Gejts u jednom podkastu.

Dodala je i da za pokretanje kompanije nije koristila novac svojih roditelja, milijardera Bila Gejtsa i filantropkinje Melinde Frenč Gejts, prenosi poslovni magazin Fortune.

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