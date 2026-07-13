EUR EUR 117,01 117,36din 117,72
USD USD 102,24 102,55din 102,85
CAD CAD 72,23 72,44din 72,66
AUD AUD 71,11 71,32din 71,53
GBP GBP 137,31 137,72din 138,13
CHF CHF 127,09 127,47din 127,86
KURSNA LISTA

Svet

Posrnuo simbol nemačke industrije - Folksvagen bi mogao da otpusti još 50.000 radnika

Nemački proizvođač automobila Folksvagen bi mogao da ukine još oko 50.000 radnih mesta širom sveta kako bi bio konkurentan po pitanju troškova u odnosu na glavne rivale, izjavio je izvršni direktor kompanije Oliver Blume u internoj poruci zaposlenima. Blume je, prenosi Rojters, u poruci naveo da Folksvagen trenutno ima troškovni hendikep od oko 20 odsto u odnosu na uporedive proizvođače automobila.

Autor:  Marija Bosiljčić
13.07.2026.11:35
0
Posrnuo simbol nemačke industrije - Folksvagen bi mogao da otpusti još 50.000 radnika
Foto: Editorial/Tobias Arhelger/shutterstock
Jedna greška pred odlazak na more može da vas košta stotine evra
Foto: Shutterstock / Pixel-Shot
 Jedna greška pred odlazak na more može da vas košta stotine evra
Prethodna vest
Vredi 185 miliona dolara, a sada je u centru afere - AI kompanija ćerke Bila Gejtsa pod lupom
Editorial credit: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com
 Vredi 185 miliona dolara, a sada je u centru afere - AI kompanija ćerke Bila Gejtsa pod lupom
Sledeća vest

Prema njegovim rečima, ta razlika bi matematički odgovarala "teorijskom smanjenju" od dodatnih 50.000 zaposlenih širom sveta.

"Trenutno procenjujemo, kroz sve brendove, kompanije i regione, koliko su prilagođavanja zaista neophodna i izvodljiva", naveo je Blume u memorandumu.

Nemački mediji su ranije upozoravali da bi Folksvagen mogao da donese odluku o zatvaranju četiri fabrike u Nemačkoj, kao i o gašenju do do 100.000 radnih mesta širom sveta.

Glavni problem Folksvagena je slabija prodaja na ključnim tržištima, posebno u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama, piše Tanjug.

Prodaja Folksvagena u drugom kvartalu 2026. pala je za 8,6 odsto međugodišnje na nešto manje od 2,1 milion isporučenih vozila, uz posebno izražen pad prodaje u Kini, objavila je kompanija prošle nedelje.

Isporuke vozila osnovnog brenda Folksvagen pale su za 14 odsto međugodišnje na oko milion vozila, dok Audi prijavljuje pad za osam odsto, a Porše za čak 18 odsto.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Eskpo 2027

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

Nemačka Folksvagen radna mesta

Povezane vesti

Gastarbajter presekao posle devet godina u Nemačkoj - "Ni gladan na ulici ne bih se vratio"
Foto: U. J. Alexander/Shutterstock

Gastarbajter presekao posle devet godina u Nemačkoj - "Ni gladan na ulici ne bih se vratio"

16:45 | 0
Kolaps kućnih budžeta - finansijski oprez postao novo normalno stanje u Nemačkoj  

Kolaps kućnih budžeta - finansijski oprez postao novo normalno stanje u Nemačkoj  

10:33 | 0
Kriza potresa Folksvagen - 100.000 radnih mesta pod znakom pitanja
Foto: Jenson / Shutterstock.com

Kriza potresa Folksvagen - 100.000 radnih mesta pod znakom pitanja

17:02 | 0
Udovice bi mogle da izgube sve - Nemačka menja penzioni sistem iz korena
Foto: Stock-Asso/Shutterstock

Udovice bi mogle da izgube sve - Nemačka menja penzioni sistem iz korena

11:55 | 0
Zbog rekordnog broja bolovanja uvode strogu kontrolu - menja se pravilo koje su zaposleni godinama koristili
Foto: Shutterstock / tigercat_lpg

Zbog rekordnog broja bolovanja uvode strogu kontrolu - menja se pravilo koje su zaposleni godinama koristili

10:03 | 0
Komentari (0)

Svet

Mask nazvao Altmana prevarantom, odgovor stigao odmah
Editorial credit: FotoField / Shutterstock.com

Mask nazvao Altmana prevarantom, odgovor stigao odmah

17:00 Svet
Bitkoin ponovo potonuo - najpoznatija kriptovaluta pala više od dva odsto
Foto: oatawa/shutterstock

Bitkoin ponovo potonuo - najpoznatija kriptovaluta pala više od dva odsto

15:29 Svet
Tramp poslao oštru poruku Teheranu - "Preuzimamo Ormuski moreuz"
Foto: Editorial/Mason Lawrence/Shutterstock

Tramp poslao oštru poruku Teheranu - "Preuzimamo Ormuski moreuz"

14:59 Svet
Cena gasa skočila - ratna kriza ponovo uzdrmala evropsko tržište
Foto: ABCDstock/Shutterstock

Cena gasa skočila - ratna kriza ponovo uzdrmala evropsko tržište

14:14 Svet
Vredi 185 miliona dolara, a sada je u centru afere - AI kompanija ćerke Bila Gejtsa pod lupom
Editorial credit: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Vredi 185 miliona dolara, a sada je u centru afere - AI kompanija ćerke Bila Gejtsa pod lupom

11:47 Svet
Vozači, pripremite se za veliku promenu - u Evropu stiže četvrto svetlo na semaforu
Foto: Shutterstock / Allende

Vozači, pripremite se za veliku promenu - u Evropu stiže četvrto svetlo na semaforu

11:06 Svet
Kriza koja može da podigne cenu nafte - svet strahuje od udara na snabdevanje naftom
Foto: Editorial/somkanae sawatdinak/shutterstock

Kriza koja može da podigne cenu nafte - svet strahuje od udara na snabdevanje naftom

10:02 Svet
Vrućine brišu stotine milijardi evra, ekonomija trpi ogroman udar
Foto: PeopleImages/Shutterstock

Vrućine brišu stotine milijardi evra, ekonomija trpi ogroman udar

09:13 Svet
Tramp odobrio most od 4,5 milijardi dolara - projekat koji je čekao 13 godina konačno kreće
Foto: Editorial/Rawpixel/Shutterstock

Tramp odobrio most od 4,5 milijardi dolara - projekat koji je čekao 13 godina konačno kreće

17:03 Svet
Ekonomisti upozoravaju - najveća kriza hrane možda tek počinje
Foto: ViDI Studio/Shutterstock

Ekonomisti upozoravaju - najveća kriza hrane možda tek počinje

14:57 Svet

Najnovije

Najčitanije

17min

Jedna greška može preko noći da isprazni akumulator - ujutru vas čeka neprijatno iznenađenje

1H

Kolekcionari za ove retke primerke daju i više od 1.000 evra

2H

Mask nazvao Altmana prevarantom, odgovor stigao odmah

2H

Od 1. oktobra 65.000 dinara mesečno za roditelje negovatelje

3H

Mladi ovog leta biraju posao umesto odmora - satnica ide i do 800 dinara

1D

Nije banja, nije spa centar - jadranska plaža na kojoj ljudi leže u vrelom pesku zbog bolova

23H

Ulice su im čiste kao apoteka - turistima je ulaz zabranjen nedeljom

1D

Srbija dobila novi pasoš - pogledajte kako izgleda, šta se promenilo i koliko ćete platiti

1D

Mađarska poslala jasnu poruku Briselu - "Nećemo slati oružje Ukrajini"

1D

Od sutra jeftinije gorivo u Srbiji - Vlada smanjila akcize za 10 odsto

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,36 117,72
USD USD 102,24 102,55 102,85
CAD CAD 72,23 72,44 72,66
AUD AUD 71,11 71,32 71,53
GBP GBP 137,31 137,72 138,13
CHF CHF 127,09 127,47 127,86

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 55.563,00 €
ETH ETH 1.582,76 €
LTC LTC 38,50 €
DOT DOT 0,73 €
BCH BCH 210,76 €
LINK LINK 7,00 €
BNB BNB 502,04 €
XMR XMR 284,24 €
Powered by CoinGecko API