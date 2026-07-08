Oni se ističu među zemljama koje se bore da razviju centre podataka i ekosisteme potrebne za pokretanje tehnologije. Cilj je osigurati investicije i velike projekte infrastrukture veštačke inteligencije.

Francuski predsednik je bio domaćin rukovodiocima veštačke inteligencije na samitu G7 u junu i lično je ubedio šefa SoftBanka, Masajošija Sona, da investira desetine milijardi američkih dolara u centre podataka veštačke inteligencije u zemlji na čijem je čelu.

Generalni direktor Amazona, Endi Džasi, pozdravio je rekordnu investiciju kompanije u Indiji od 48 milijardi američkih dolara. Od toga je 21 milijarda dolara namenjena za veštačku inteligenciju i klaud infrastrukturu. Modi se prošle godine sastao sa generalnim direktorom Majkrosofta, Satjom Nadelom.

Generalni direktor Gugla, Sundar Pičai, i generalni direktor Intela, Lip-Bu Tan, obećali su da će pomoći u razvoju ekosistema veštačke inteligencije u Indiji.

U maju, SoftBank je objavio planove za izgradnju 3,1 gigavata AI data centara u Francuskoj do 2031. godine, kao deo programa vrednog 75 milijardi evra za raspoređivanje pet gigavata kapaciteta AI data centara. Makronov glavni adut je bio energetski kapacitet Francuske. Zemlja dobija veliki deo električne energije iz nuklearnih elektrana.

Obećao je da će projektima SoftBanke obezbediti tri gigavata umesto dva. Otprilike u isto vreme, Makron je pozvao rukovodioce tehnoloških kompanija da mu se pridruže na radnom ručku sa svetskim liderima, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa, na samitu G7.

Među njima su bili Sem Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) i Demis Hasabis (Google DeepMind).

Prisutni su bili i izvršni direktor kompanije Mistral, Artur Menš, izvršni direktor kanadske kompanije Cohere, Ajdan Gomez, Uljan Šark iz italijanske kompanije Domin, Viktor Riparbeli iz britanske kompanije za AI skaliranje Synthesia i Robin Rombah iz nemačke kompanije Black Forest Labs.

Indija sustiže zaostatak Modi je ranije ove godine bio domaćin vodećim američkim tehnološkim liderima na Globalnom samitu o veštačkoj inteligenciji u Indiji, što je dovelo do objave stotina milijardi dolara investicija u zemlji.

Obezbeđivanje investicija i partnerstava za razvoj veštačke inteligencije bio je glavni prioritet za Modija. Indija još uvek ne proizvodi vrhunske čipove, niti ima osnovni model u razmeri vodećih američkih ili kineskih modela. Premijer je podsticao globalne tehnološke kompanije da ulažu u razvoj infrastrukture i čipova veštačke inteligencije.

Mesecima pre samita, Indija je obezbedila najveću investiciju Majkrosofta u Aziji. Gugl je najavio investiciju od 15 milijardi dolara u Indiji za izgradnju najvećeg centra za veštačku inteligenciju kompanije u svetu van SAD. Da bi podstakla hiperskalere da grade centre podataka veštačke inteligencije u Indiji, Modijeva vlada im je ponudila dugoročne poreske olakšice.

Ovo bi takođe trebalo da podstakne lokalne kompanije da razvijaju poluprovodničke tehnologije. Tokom Modijeve posete Holandiji u maju, holandska kompanija ASML je saopštila da će isporučiti napredne litografske alate i rešenja za fabriku poluprovodnika od 300 milimetara koju osniva indijska kompanija Tata Electronics.

Intel je takođe potencijalni kupac čipova koje će kompanija proizvoditi. Indija se u velikoj meri oslanja na strane modele veštačke inteligencije i računarski hardver, što njene ambicije u oblasti veštačke inteligencije čini ranjivijim na mere kontrole izvoza iz drugih zemalja, izveštava CNBC.

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