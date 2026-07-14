Ovim je potvrdio mogućnost ukidanja ukupno 100.000 radnih mesta.

Blum se bori sa procesom restrukturiranja najvećeg evropskog proizvođača automobila, čiji je profit drastično smanjen zbog milijardi evra troškova izazvanih carinama, jakom konkurencijom u Kini i pritiskom da se proizvodna mreža Folksvagen grupe u Nemačkoj učini efikasnijom.

On je najavio dodatno smanjenje broja radnika nakon što je prethodno dogovoreno ukidanje 50.000 radnih mesta na nivou cele grupe, koja uključuje Porše i Audi.

Kompanija mora da nastavi da smanjuje svoje operativne troškove, s obzirom na to da je izračunala da su njeni troškovi 20 odsto veći od troškova konkurenata, navodi se u pismu u koje je Rojters imao uvid.

"Trenutno procenjujemo koliko je prilagođavanje neophodno i izvodljivo u svim brendovima, kompanijama i regionima", navodi se u pomenutom dokumentu.

Folksvagen je ranije odbio da komentariše izveštaje da razmatraju smanjenje do 100.000 radnih mesta.

Pismo je poslato nakon insistiranja radnika da rukovodstvo Folksvagena objasni svoje planove restrukturiranja, koje je Blum predstavio Nadzornom odboru kompanije 9. jula. Neimenovani izvori upoznati sa situacijom tvrde da su radnici protiv predloženih mera restrukturiranja, koje uključuju zatvaranje četiri fabrike.

"Zaključno sa danas, još uvek ne možemo da kažemo kako konkurentno poslovati sa fabrikama u Emdenu, Hanoveru, Cvikauu i Nekarzulmu tokom 2030-ih", naglasio je Blum u svom dopisu, piše Tanjug.

Kako je napisao, prednost se daje "inteligentnim rešenjima" u vezi sa zatvaranjem fabrika, nakon što je prethodno istakao da se kao alternative za nedovoljno iskorišćene fabrike koriste za odbrambenu industriju ili proizvodnju kineskih Folksvagenovih modela u Evropi, piše Rojters.

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