Kako je rekao iz Pariza, Vlada Srbije planira dodatno smanjenje akciza na gorivo kako bi zaštitila građane i privredu od novih poskupljenja.

Vučić: Akcize idu još dole do petka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Parizu da će država već do petka dodatno smanjiti akcize na gorivo.

„Akcize idu još dole do petka. Donosimo nove mere zbog skoka cene nafte“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, država pažljivo prati kretanja na međunarodnom tržištu energenata i spremna je da reaguje kako bi ublažila posledice rasta cena na domaćem tržištu.

Reakcija na rast cena nafte

Najava novih mera dolazi nakon poskupljenja sirove nafte na svetskim berzama, koje povećava pritisak na cene goriva i troškove poslovanja.

Dodatnim smanjenjem akciza država želi da ublaži uticaj globalnih kretanja na domaće tržište i očuva standard građana, ali i konkurentnost privrede.

Više detalja o visini smanjenja akciza i načinu primene očekuje se nakon što Vlada Srbije usvoji odgovarajuće odluke, što je najavljeno za kraj ove sedmice.

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