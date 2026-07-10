To ukazuje na sve izraženiju razliku između snažnog izvoznog industrijskog sektora i još uvek slabe domaće tražnje, preneo je CNBC.

Prema podacima kineskog Nacionalnog biroa za statistiku, indeks proizvođačkih cena (PPI) porastao je u junu za 4,1 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, nakon rasta od 3,9 odsto u maju, piše B92.

To je četvrti uzastopni mesečni rast i najviši nivo od jula 2022. godine, a u skladu je sa očekivanjima analitičara.

Ubrzanje rasta proizvođačkih cena uglavnom je posledica viših cena energenata i sirovina, koje su porasle nakon poremećaja na tržištima izazvanih sukobom sa Iranom, ali i zbog mera Pekinga za smanjenje viška industrijskih kapaciteta i ograničavanje cenovne konkurencije među proizvođačima.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.