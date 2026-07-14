Referentna nafta Brent kretala se na nivou od oko 80 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 75 dolara, preneo je Trejding ekonomiks.

Trampove izjave usledile su nakon obnove sukoba između Vašingtona i Teherana, dok su novi napadi na energetsku infrastrukturu na Bliskom istoku dodatno pojačali strahove investitora zbog mogućih poremećaja u snabdevanju naftom.

Američki predsednik poručio je da će Ormuski moreuz ostati otvoren "sa ili bez Irana" i najavio da će Sjedinjene Američke Države naplaćivati taksu od 20 odsto na ostali teret koji prolazi tim pomorskim prolazom.

Prema procenama tržišnih analitičara, pri sadašnjim cenama nafte takva naknada iznosila bi oko 32 miliona dolara (oko 27,4 miliona evra) za jedan supertanker, što je mnogo više od dosadašnjih iranskih tranzitnih naknada koje su dostizale najviše dva miliona dolara (oko 1,7 miliona evra).

Istovremeno, SAD su izvele napade na iranske kapacitete za ometanje pomorskog saobraćaja, dok je Teheran uzvratio napadima na američke saveznike u regionu, uključujući, prema dostupnim informacijama, napad na priobalnu naftnu platformu u Kuvajtu.

Dodatni negativan uticaj na tržište predstavlja i najnovija procena Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK), koja je smanjila prognozu rasta globalne tražnje za naftom u 2026. godini na 800.000 barela dnevno.

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