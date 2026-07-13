Ovoga puta dvojica milijardera razmenila su niz oštrih poruka na društvenoj mreži X, dok se istovremeno vodi sve žešća trka njihovih kompanija za prevlast u oblasti veštačke inteligencije.

Njihov sukob traje još od razlaza u OpenAI-ju, čiji su obojica bili među osnivačima 2015. godine. Nakon što je napustio upravni odbor 2018. godine, Mask je kasnije tužio OpenAI i Altmana, tvrdeći da je organizacija odstupila od svoje prvobitne misije i postala profitno orijentisana kompanija.

Sud u Kaliforniji ove godine presudio je u korist OpenAI-ja i Sema Altmana, dok je Mask najavio žalbu.

Novi AI modeli dodatno pojačali rivalstvo

Napetosti su dodatno porasle nakon predstavljanja novih modela veštačke inteligencije. Maskova kompanija predstavila je novi model Grok, dok je OpenAI lansirao svoju novu generaciju GPT modela.

Istovremeno, obe kompanije nastavljaju velika ulaganja u razvoj AI infrastrukture, poslovnih rešenja i novih tehnologija, što dodatno pojačava konkurenciju između nekadašnjih saradnika.

Žestoka prepirka na mreži X

Najnoviji sukob izbio je nakon objava o pravnom sporu između Applea i OpenAI-ja.

Mask je tada na mreži X napisao:

"Scam Altman strikes again."

Nedugo zatim dodao je da Altman "prevaru podiže na potpuno novi nivo", a potom objavio njegovu fotografiju uz komentar da Altman voli da vara.

Altman nije ostao dužan.

Odgovarajući Masku napisao je:

"Ti si taj koji pokušava da ubedi investitore da će kratkoročno svemirski data centri doneti rezultate."

Mask je potom uzvratio:

"Počećemo da ih lansiramo sledeće godine. Možda dođeš da ih vidiš ako ti to dozvoli službenik za uslovnu slobodu."

Altman je nakon toga ironično poručio:

"Mnoga merenja pokazuju da je GPT trenutno najbolji model na svetu, ali najpouzdaniji dokaz je to što je Elon ponovo opsednut mnome."

Sukob se vodi i pred sudovima

Pored javnih prozivki, dvojica milijardera već godinama vode sporove i pred sudovima. Mask je ranije tužio OpenAI zbog promene poslovnog modela, dok je u međuvremenu pokrenuo i postupke protiv Applea i OpenAI-ja zbog navodnog narušavanja konkurencije.

Sa druge strane, OpenAI odbacuje optužbe, navodeći da kompanija nema interes da koristi poslovne tajne drugih tehnoloških firmi.

Sve ukazuje na to da se borba za dominaciju u oblasti veštačke inteligencije više ne vodi samo razvojem novih modela i poslovnim potezima, već i otvorenim javnim sukobima njihovih najpoznatijih lidera.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.