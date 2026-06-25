Time je doveo u pitanje budućnost retkog dvostranačkog zakona usmerenog na povećanje ponude stanova, smanjenje troškova i ograničavanje uloge velikih korporativnih investitora na tržištu.



"Današnja konferencija za novinare i potpisivanje zakona o stanovanju ovim se otkazuju dok ne usvojimo preko potreban ZAKON O SPASAVANJU AMERIKE, koji smatram nacionalnim vanrednim stanjem", napisao je Tramp u objavi na Truth Social u sredu.



Potpisivanje je bilo zakazano za podne u Kapitolu. Scena je već bila postavljena, sa podijumom i američkim zastavama, a lideri republikanaca u Predstavničkom domu bili su na bini i hvalili zakon kada je stigla Trampova objava, prenosi Seebiz.



Senator Džon Tjun, vođa većine u Senatu, bio je za govornicom kada je čuo vest.



"U ovom trenutku nemam nikakav komentar na to", rekao je Tjun novinarima.



Trampova podrška zakonu, Zakonu o putu stanovanja u 21. veku, slabila je dok su Predstavnički dom i Senat mesecima pregovarali o konačnom tekstu zakona. Tramp je povremeno pretio da neće potpisati nijedan drugi zakon dok Kongres ne usvoji Zakon o spasavanju Amerike, zakon o identifikaciji birača kojem nedostaje dovoljno glasova za usvajanje u oba doma.



Najnoviji događaji ostavljaju prvi veliki zakon o stanovanju koji je stigao na predsednikov sto od finansijske krize u neizvesnosti nakon što je prošao kroz Kongres velikom većinom i, za sada, uskraćuju Trampu i republikancima u Kongresu važnu političku pobedu po pitanju pristupačnosti pred međuizbore u novembru. Trampov rejting kada je reč o ekonomskim pitanjima opao je poslednjih meseci, naročito nakon što je rat sa Iranom podigao inflaciju na najviši nivo u poslednje tri godine.



Troškovi stanovanja postali su glavna briga mnogih Amerikanaca. Na nacionalnom nivou cene kuća porasle su u proseku za više od 50 odsto od pandemije, dok su kirije porasle za više od 30 osdsto. Procene govore o manjku od nekoliko miliona stambenih jedinica, što je doprinelo rastu cena, dok su godine hipotekarnih kamata iznad 6 odsto mnoge potencijalne kupce isključile sa tržišta.



U objavi na Truth Social, neposredno pre nego što je otkazao potpisivanje, Tramp je umanjio značaj zakona, nazvavši ga "manje važnim u poređenju sa nižim kamatnim stopama" i Zakonom o spasavanju Amerike.



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