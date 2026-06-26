U izjavi na Truth Socialu, Trump je rekao kako brojne evropske zemlje razmatraju ovu opciju.

"Neke od ovih zemalja su blizu toga da to i učine. Molimo vas da ova izjava posluži kao potvrda da će svaka zemlja koja uvede takav porez odmah biti suočena sa 100 odsto carinom na svu robu poslanu u Sjedinjene Američke Države", poručio je.

Ističe i kako će ta carina zameniti sve trgovinske sporazume sa zemljama.

"Ove carine će zameniti trgovinske sporazume sklopljene s tom zemljom, bez obzira na to da li su implementirani, potpisani ili ne. Pored toga, 100 odsto carine će biti odmah uvedene ako se nastave", zaključio je Trump.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.



