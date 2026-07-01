Prema izveštaju, Tramp je prijavio 635 miliona dolara (556,5 miliona evra) autorskih honorara od kompanije koja izdaje $TRUMP, kriptonovčić koji je pokrenuo tri dana pre nego što je stupio na dužnost za svoj drugi mandat, prenosi CBS.

Predsednik je takođe prijavio više od 500 miliona dolara prihoda od prodaje tokena kompanije World Liberty Financial, kriptovaluta koju podržava predsednik i njegova porodica, i oko 65 miliona dolara od prodaje akcija u firmi koja kontroliše World Liberty Financial.

On je takođe na berzi zaradio oko 196 miliona dolara prodaje akcija kompanije Stablecoin Holdco LLC.

Kriptofirma i izdavač tokena, World Liberty Financial, osnovana je tokom kampanje za predsedničke izbore 2024. godine a njeni suosnivači su Tramp, njegovi sinovi Erik i Donald Junior, kao i Zak i Aleks Vitkof, sinovi specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za rešavanje sukoba i dugogodišnjeg Trampovog prijatelja Stiva Vitkofa.

Trampovi prihodi koji su povezani sa kriptovalutama znatno su premašili njegove zarade od mnogih poslova sa nekretninama koje su mu pomogle da postane poznat. To je uključivalo oko 77 miliona dolara prihoda od njegovog kluba Mar-a-Lago, 122 miliona dolara od njegovog golf kluba u Doralu na Floridi i više od 30 miliona dolara po osobi od golf klubova u Jupiteru na Floridi, Bedminsteru u Nju Džerziju i Ternberiju u Škotskoj.

Tramp je, između ostalog, prijavio i 4,7 miliona dolara autorskih honorara od "Tramp satova", zajedno sa isplatama od patika, parfema i gitara sa Trampovim brendom a Restorani Tramp, firma sa sedištem u Njujorku koja je u potpunom vlasništvu jedne od predsednikovih holding kompanija, prijavili su skoro 2,9 miliona dolara od prodaje hrane i pića.



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