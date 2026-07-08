Prema službenom nalogu švajcarskog parlamenta, Savezno veće trenutno intenzivno radi na uvođenju takozvane tranzitne takse za prolazni saobraćaj. Kako saznaje automobilski portal auto-motor-und-sport.de, ova naknada primenjivaće se na svim ključnim tranzitnim pravcima kroz zemlju, a njena visina direktno će zavisiti od trenutne potražnje i gužvi na putevima.



Glavni okidač za uvođenje ovog novog nameta su hronični saobraćajni čepovi na severno-južnim saobraćajnim osama kroz Alpe, a posebno u regionu oko drumskog tunela Gotard (Gotthard). Tokom praznika i letnjih odmora tamo redovno dolazi do kilometarskih kolona, zbog čega tranzitni putnici zakrčuju i okolna sela i lokalne puteve pokušavajući da izbegnu zastoj.

Kamere na čak 692 granična prelaza

Uvođenje tranzitne takse zahteva i ogromnu tehničku nadogradnju na švajcarskim granicama. Prema podacima Savezne kancelarije za puteve (ASTRA), Švajcarska ima ukupno 692 granična prelaza, od kojih će velika većina morati da bude opremljena visokotehnološkim nadzornim kamerama.



Trenutno tek manji deo prelaza poseduje sisteme za automatsko prepoznavanje registarskih tablica i praćenje saobraćaja (oko 177 prelaza već sada beleži kretanje vozila), ali te postojeće kamere nisu ugrađene radi naplate, već zbog potrage za vozilima i bezbednosti. Novi zakon zahtevaće masovno širenje te mreže kako bi se tačno beležilo svako vozilo koje ulazi i izlazi iz države.

Cena nije fiksna: Što je veća gužva, to je prolazak skuplji

Za razliku od klasičnih putarina na koje su vozači navikli u Evropi, Švajcarska planira da uvede takozvani "pricing" sistem, odnosno dinamičko određivanje cena. To znači da naknada neće imati fiksni iznos, već će se menjati u zavisnosti od opterećenja saobraćajnica.



Ko kroz Švajcarsku odluči da putuje u dane vikenda, praznika ili tokom letnjih smena turista kada su gužve najveće, platiće znatno više od onih koji putuju usred nedelje. Iako tačni iznosi tek treba da budu definisani zakonskim predlogom koji će biti predstavljen sledeće godine, političari koji podržavaju ovaj projekat već su izneli prve procene. Simon Stadler, poslanik iz kantona Uri koji je najviše pogođen gužvama, javno predlaže da iznos za kritične dane iznosi između 80 i 100 švajcarskih franaka, što je trenutno oko 86 do 107 evra.

Ko će biti potpuno oslobođen plaćanja?

Novi sistem ipak predviđa jednu važnu izuzetak kako se ne bi ugrozio domaći turizam i privreda. Planirano je da svi putnici koji imaju dokaz o dužem boravku u Švajcarskoj budu u potpunosti oslobođeni plaćanja ove tranzitne takse.



Tačne kriterijume i definiciju šta se pravno smatra “dužim boravkom” (bilo da je reč o hotelskom smeštaju, poslovnom sastanku ili odmoru u nekom od švajcarskih kantona) Savezno veće tek treba detaljno da razradi u predstojećem nacrtu zakona. Time će se osigurati da klasični turisti i poslovni ljudi unutar Švajcarske ne budu automatski svrstani u istu kategoriju sa čistim tranzitnim vozačima koji zemlju koriste samo za brzi prolazak prema jugu Evrope, prenosi Fenix.



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