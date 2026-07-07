Inspiraciju za novi početak pronašla je tokom putovanja u Južnu Koreju, gde je prvi put probala čuveni slani hleb. Toliko ju je oduševio da je poželela da nauči kako sama da ga pravi, iako do tada nije imala nikakvog iskustva u pekarstvu.

Lim je završila master studije inženjerstva na Imperijal koledžu u Londonu, nakon čega je radila kao softverski inženjer, a kasnije i kao programer u jednoj velikoj banci. Međutim, posle nekoliko godina rada, shvatila je da želi da gradi nešto svoje.

Godine 2025. dala je otkaz i odlučila da se u potpunosti posveti pečenju hleba.

Priznaje da odluka nije bila laka. Plašila se da napusti stabilan posao i započne nešto potpuno novo bez jasnog plana. Ipak, kako kaže, bila je u privilegovanoj situaciji jer nije imala finansijske obaveze, a partner joj je pružio podršku dok je razvijala sopstveni posao.

Osim finansijske neizvesnosti, brinula je i zbog očekivanja okoline. Kao osoba koja dolazi iz azijske porodice i poseduje diplomu prestižnog univerziteta, osećala je pritisak da nastavi karijeru u struci. Ipak, odlučila je da prati sopstvene želje.

Početak nije bio nimalo lak. Mesecima je pravila neuspešne pokušaje jer recepti koje je pronalazila na internetu nisu davali iste rezultate u vlažnoj klimi Singapura. Menjala je sastojke i usavršavala tehniku, dok je njen suprug, kako kroz smeh kaže, morao da proba sve neuspele verzije hleba.

Istovremeno je na društvenim mrežama počela da deli svoj napredak i javno postavila cilj da će za manje od 100 dana početi da prodaje svoje proizvode, piše Biznis insajder (Business insider).

Neočekivana prilika stigla je kada joj se preko TikToka javio vlasnik jednog kafića i ponudio da besplatno koristi njegovu profesionalnu pekaru u terminima kada lokal ne radi.

Uz pomoć profesionalne opreme i saveta iskusnog pekara, konačno je uspela da napravi hleb kakav je želela. Danas kupci mogu unapred da naruče proizvode preko njenog sajta, a do sada je uspešno organizovala nekoliko pop-up prodaja.

Plan joj je da ponuda ostane jednostavna, sa jednim osnovnim proizvodom i novim ukusima koji će se menjati svakog meseca.

Veliku pomoć tokom celog procesa pružila joj je veštačka inteligencija. Koristila je Gemini kako bi upoređivala različite recepte i bolje razumela procese koji stoje iza pravljenja hleba. Kada naiđe na problem, od AI alata traži objašnjenja i predloge za rešavanje.

Od društvenih mreža do prvih kupaca

Veštačka inteligencija pomaže joj i u vođenju posla. Uz njenu pomoć piše objave za društvene mreže, organizuje prodaju i razvila je obrazac za naručivanje koji joj je, kako kaže, smanjio administrativni posao za oko 80 odsto.

Ipak, ističe da pečenje hleba nije najveći izazov. Mnogo teže bilo joj je da nauči kako da privuče kupce i pretvori pratioce na društvenim mrežama u stvarne mušterije. Svaki put kada najavi novu prodaju, i dalje oseća strah da možda niko neće doći.

Uprkos tome, zadovoljna je dosadašnjim rezultatima. Već je ostvarila prvi veliki cilj - počela je da prodaje hleb za manje od 100 dana od trenutka kada je odlučila da promeni život. Sada razmišlja o sledećem koraku, odnosno da li da investira u posao, zaposli pomoć ili nastavi da ga razvija sopstvenim tempom.

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