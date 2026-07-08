Novi napadi na brodove u strateški važnom pomorskom koridoru dodatno su pojačali zabrinutost oko bezbednosti plovidbe.

Promena ruta usledila je nakon što su katarski tanker za tečni prirodni gas (TPG) i saudijski tanker za sirovu naftu oštećeni u blizini moreuza u utorak.

Ranije su se pojavili izveštaji da je Iran ispalio rakete na brodove u tom području, što je navelo pomorske vlasti da podignu nivo pretnje za brodove koji prolaze kroz moreuz na najviši nivo.

Prema podacima analitičara Kpler i LSEG, tankeri za TPG "Al Garija", "Duhail" i "Al Ruvais" plovili su ka zapadu, ka Ormuskom moreuzu, ali su kasno u utorak promenili kurs i udaljili se od prolaza. Sva tri prazna tankera, kojima upravlja QatarEnergy, bila su na putu ka katarskom izvoznom terminalu Ras Lafan radi utovara tereta.

Podaci takođe pokazuju da je tanker pod indijskom zastavom, koji je prevozio dva miliona barela kuvajtske sirove nafte, utovarene krajem prošle nedelje, napravio polukružni okret blizu omanske strane Ormuskog moreuza u sredu.

Najmanje 16 pošiljki tečnog prirodnog gasa (LNG) iz Ras Lafana i još 10 sa izvoznog terminala na ostrvu Das, kojim upravlja ADNOC u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prošlo je kroz moreuz od početka sukoba krajem februara. Međutim, ovo je samo deo uobičajenog mesečnog izvoza od oko sedam miliona tona sa dva terminala, piše tportal.

Analitičari kompanije Vortexa kažu da se početkom jula ispred Ras Lafana formirao red od više od desetak praznih tankera koji su čekali da budu utovareni.

Prema njihovim podacima, više od 50 praznih tankera kojima upravljaju QatarEnergy i ADNOC trenutno se nalazi u Persijskom zalivu, kod obale Indije i u Malajskom moreuzu, a neki od njih su isključili svoje sisteme automatske identifikacije (AIS) više od deset dana.

Uprkos povećanim bezbednosnim rizicima, najmanje dva supertankera za sirovu naftu uspela su da napuste Ormuski moreuz.

Tanker "Tendžun", kojim upravlja japanska kompanija Nipon Jusen KK i koji je prevozio dva miliona barela katarske nafte utovarene krajem februara, prošao je kroz moreuz kasno u utorak. Tanker "Pertamina Prajd", kojim upravlja indonežanska državna energetska kompanija Pertamina, takođe je napustio moreuz istog dana.

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