Cena sirove nafte Brent, koja važi za međunarodni standard, skočila je za 2,6 odsto na 76,09 dolara po barelu rano jutros, dok je cena američke referentne sirove nafte takođe porasla za 2,6 odsto na 72,25 dolara po barelu, prenosi AP i podseća da su cene nedavno pale na nivoe na kojima su bile pre početka rata sa Iranom krajem februara.

Kada je reč o promenama u vrednosti svetskih valuta, američki dolar je porastao na 162,38 japanskih jena, a evro je ostao nepromenjen na 1,1414 dolara.

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