Iako je iza sebe imao više od dve decenije iskustva u komunikacijama i odnosima sa javnošću, shvatio je da godine mogu postati prepreka prilikom traženja novog zaposlenja.

Šmarak, koji danas ima 56 godina, od 2024. godine nije uspeo da pronađe stalni posao. Tokom karijere radio je u oblasti komunikacija i PR-a još od kraja devedesetih, a poslednja velika pozicija bila mu je vođenje globalnih komunikacija u jednoj kompaniji iz oblasti reklamne tehnologije. Međutim, kompanija je 2023. godine otpustila veliki broj zaposlenih, među kojima je bio i on.

Nakon otkaza nije odustao od rada. Počeo je da radi na više konsultantskih projekata, uz povremeni posao u maloprodaji i angažman kao predavač na Univerzitetu Nortvestern jednom godišnje. Iako bi, kako kaže, više voleo jedno stalno radno mesto, različiti poslovi mu omogućavaju da ostane aktivan, vidljiv i povezan sa ljudima, piše Biznis insajder (Business insider).

Šest krugova razgovora, pa tišina

Jedno od najtežih iskustava doživeo je kada se prijavio za rukovodeću poziciju u komunikacijama u jednoj kompaniji iz oblasti reklamne tehnologije. Nakon šest razgovora sa regruterom, direktorom marketinga i drugim rukovodiocima, odgovor nikada nije stigao.

Slična iskustva, odnosno takozvano "gostovanje" kandidata nakon razgovora, počeo je da primećuje i kod drugih ljudi starijih od 50 godina. Kako je naveo, takve situacije mogu ozbiljno da utiču na samopouzdanje kandidata.

"Imao sam osećaj da sam nešto pogrešio i da nisam dovoljno dobar", opisao je Šmarak period nakon brojnih neuspešnih prijava.

Ipak, vremenom je promenio način razmišljanja i počeo da posmatra svoje iskustvo kao prednost, a ne kao prepreku.

Iskustvo ne treba da bude samo deo biografije

Šmarak smatra da radnici stariji od 50 godina često prave grešku jer se previše oslanjaju na ono što su već postigli, umesto da pokažu kakvu vrednost mogu da donesu u budućnosti.

Prema njegovom mišljenju, nije dovoljno reći da neko ima 25 ili 30 godina iskustva u određenoj industriji. Važnije je pokazati kako to iskustvo može pomoći kompaniji, timu i novim generacijama zaposlenih.

"Ljudi u pedesetim godinama treba da prestanu da počivaju na lovorikama prošlosti i da se usmere na vrednost koju i dalje mogu da donesu", poručio je on.

Kako kaže, stariji radnici imaju znanje koje mlađe kolege još nisu stekle - prošli su kroz različite poslovne krize, promene tržišta i izazove u industriji.

Više poslova kao nova realnost za starije radnike

Tokom potrage za stalnim zaposlenjem, Šmarak je shvatio da sve više ljudi u pedesetim godinama kombinuje različite izvore prihoda.

Takav model nazvao je "bob i vijuganje" - poput izbegavanja lopte u igri, gde osoba mora da nastavi napred uprkos preprekama koje joj dolaze u susret.

Njegov glavni prihod danas dolazi od konsultantskog rada, ali poslovi u maloprodaji i obrazovanju doneli su mu nove kontakte i iskustva. Zahvaljujući radu u prodavnici, dobio je nekoliko poslovnih razgovora, dok mu je predavanje omogućilo da ostane povezan sa bivšim studentima i profesionalnom mrežom.

Takođe koristi društvene mreže i svoj Substack bilten kako bi delio ideje i stručne tekstove, što mu je, kako kaže, donelo nove konsultantske angažmane i pozive na razgovore za posao.

Nedostatak poštovanja tokom zapošljavanja

Jedna od stvari koja ga je najviše iznenadila tokom traženja posla jeste nedostatak osnovne poslovne kulture.

Šmarak navodi da je ranije, kada je bio menadžer za zapošljavanje, birao kandidate prema kvalitetu njihovih ideja i sposobnostima, a ne prema godinama.

Smatra da ignorisanje kandidata nakon razgovora predstavlja veliki problem, posebno kada se radi o ljudima sa dugogodišnjim iskustvom.

Najvažnija lekcija: život nije samo karijera

Posle svih izazova, Šmarak kaže da mu je jedna rečenica pomogla da promeni pogled na situaciju: "Ne možete imati egzistenciju bez života".

On ističe da su porodica, zdravlje i odnosi sa bliskim ljudima ono što daje pravi smisao, bez obzira na profesionalne uspone i padove. Kako navodi, podrška supruge i dece pomogla mu je da ne dozvoli da neuspešna potraga za poslom definiše njegovu vrednost.

Pedesete kao prednost, a ne slabost

Uprkos poteškoćama, Šmarak nije smanjio svoje profesionalne ambicije. Naprotiv, smatra da mu godine daju dodatnu snagu na tržištu rada. Prema njegovom mišljenju, ljudi stariji od 50 godina imaju znanje i iskustvo koje može biti velika prednost za kompanije.

"Biti stariji od 50 godina može biti konkurentska prednost. Video sam stvari koje mlađi ljudi još nisu iskusili", poručio je on.

Njegova poruka drugim radnicima u sličnoj situaciji jeste da neuspešna potraga za poslom ne znači kraj karijere.

Prošlost se ne može promeniti, ali se budući koraci mogu kontrolisati - upravo u tome, smatra Šmarak, leži najveća snaga ljudi koji imaju decenije iskustva iza sebe.

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