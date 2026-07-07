Procurilo pismo šefa najveće ruske naftne kompanije Putinu: "Ovo je nezapamćeno..."

Posledice se već osećaju širom zemlje – vozači čekaju satima na benzinskim pumpama, pojedine stanice su zatvorene, a procurelo pismo direktora kompanije Rosnjeft otkriva razmere problema.

Šef Rosnjefta traži hitnu reakciju

Direktor Rosnjefta Igor Sečin u pismu upućenom predsedniku Vladimiru Putinu nastalu situaciju opisuje kao „nezapamćenu“ i traži hitne mere kako bi se ublažila nestašica goriva.

Prema navodima iz dokumenta koji je dospeo u javnost, predlaže se privremeno ukidanje obaveze prodaje goriva na berzi, povećanje prerade sirove nafte u zemlji, mogućnost prodaje goriva standarda „Euro-3“, kao i podsticaji za uvoz benzina iz inostranstva.

Vozači čekaju i po 18 sati

Nestašice su posebno pogodile pojedine delove Rusije.

U Irkutsku, udaljenom hiljadama kilometara od Ukrajine, redovi na benzinskim pumpama postali su toliko dugi da su lokalne vlasti najavile postavljanje hemijskih toaleta za građane koji satima čekaju u kolonama.

Pojedini vozači, prema lokalnim izveštajima, čekali su i do 18 sati kako bi natočili gorivo.

Na Krimu je prodaja goriva građanima gotovo potpuno obustavljena, dok je u Krasnodarskom kraju zatvoren veliki broj benzinskih stanica, a na pojedinim pumpama dolazilo je i do sukoba među vozačima.

Napadi na rafinerije ostavili posledice

Prema procenama, zbog napada dronovima van funkcije je više od četvrtine ruskih kapaciteta za preradu nafte.

Analitičari navode da je samo tokom maja pogođeno više velikih rafinerija, što je dodatno opteretilo snabdevanje domaćeg tržišta.

Rusija uvozi benzin

Iako je jedan od najvećih svetskih proizvođača nafte, Rusija je, uz zabranu izvoza benzina i kerozina, počela da uvozi benzin iz Indije kako bi ublažila nestašice.

Stručnjaci upozoravaju da bi najveći teret krize mogli da osete privreda i građani, dok prioritet u snabdevanju i dalje imaju vojska i hitne službe, piše Blic Biznis.

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