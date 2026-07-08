Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 28,82 milijarde evra. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 20 u kategoriji "ekstremni strah", gore od jučerašnjih 27 u kategoriji "strah".

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 2,39 odsto na 1.524,56 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,89 odsto na 494,38 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 5,3 odsto na 67,65 evra, a avalanš (AVAX) za 5,46 odsto na 5,61 evro.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je prošle nedelje zamenila tonkoin na berzi, pala je za 5,19 odsto na 1,39 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute SYN, SPELL i AMP.

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