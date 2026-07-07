Za one koji planiraju izlet ili vikend u prirodi, računica zavisi od toga da li biraju samo osveženje i kraći boravak ili kompletan odmor sa noćenjem i obrocima.

Ljubitelji jutarnje kafe na Rudniku mogu da računaju da će za domaću kafu sa ratlukom izdvojiti oko 150 dinara, dok su espreso i nes kafa oko 200 dinara. Čaj sa biskvitom, limunom i medom takođe je oko 200 dinara. Za hladna pića cene su nešto više - limunada od 0,2 litra košta oko 260 dinara, dok se ceđena pomorandža plaća oko 370 dinara.

Flašica koka-kole od 0,25 litara je oko 260 dinara.

Kada je reč o smeštaju, noćenje na Rudniku može da se pronađe za oko 2.500 dinara, dok je slična cena i za dnevni odmor od tri sata. Za one koji žele paket sa obrokom, prenoćište sa doručkom je oko 3.000 dinara, dok polupansion iznosi oko 4.500 dinara.

Ponuda hrane uglavnom je zasnovana na domaćim specijalitetima, pa se za tradicionalne proizvode i obroke izdvajaju različiti iznosi. Lepinja košta oko 100 dinara, proja oko 80, dok je lepinja sa kajmakom oko 350 dinara. Omlet od tri jajeta je oko 350 dinara, a mekike oko 450 dinara.

Za one koji žele konkretniji obrok, kačamak sa slaninom košta oko 550 dinara, dok su mesna jela skuplja - porcija ćevapa, pljeskavica ili kobasica je oko 1.300 dinara.

Tako bi, okvirno, posetilac koji na Rudniku provede dan uz kafu, obrok i piće mogao da potroši nekoliko hiljada dinara, dok vikend sa noćenjem i hranom zavisi od toga da li bira osnovni smeštaj ili kompletan paket.

Rudnik tako ostaje destinacija za one koji žele predah u prirodi, a da pritom ne planiraju budžet kao za skuplja turistička mesta.

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