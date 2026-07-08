Indeks Beogradske berze Belex15 pao je za 1,38 odsto, a Belexline za 0,64 odsto, preneo je Tanjug.



Na listi dobitnika prvo mesto zauzela je kompanija Jedinstvo iz Sevojna sa rastom akcija od 3,41 odsto, koje su na zatvaranju vredele 8.708 dinara.



Druga pozicija na listi gubitnika pripala je beogradskom Aerodromu Nikola Tesla, čije su akcije porasle za 0,38 odsto i na zatvaranju vredele po 2.088 dinara.



S druge strane, prvi na listi gubitnika bio je beogradski Progres, s padom akcija od 25,0 odsto, koje su na kraju vredele po 12 dinara.



Sledi Meser tehnogas iz Beograda, čije su akcije pale za 8,83 odsto i na zatvaranju vredele po 31.000 dinara.



Akcijama upravo te kompanije danas je najviše trgovano uz promet od 155.000 dinara, a drugo mesto zauzelo je Jedinstvo iz Sevojna s prometovanih 148.043 dinara.



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