Odluka Švajcarske nacionalne banke da ključnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 0 odsto ima šire posledice nego što se na prvi pogled čini. Iako je reč o monetarnoj politici jedne države, efekti se mogu osetiti širom sveta, pa i u Srbiji - posebno kod građana koji deo ušteđevine drže u švajcarskim francima.

Švajcarski franak već decenijama važi za jednu od najstabilnijih svetskih valuta i često se smatra „sigurnim utočištem“ u periodima kriza i ekonomske neizvesnosti, piše Telegraf.

Šta znači kamata od 0 odsto?

Kada centralna banka drži kamatnu stopu na nuli, to u praksi znači:

da štednja u francima donosi minimalan ili gotovo nikakav prinos

da banke imaju malo prostora da nude više kamate na depozite

da je fokus na stabilnosti, a ne na zaradi od štednje

U pojedinim periodima prethodnih godina, kamate na depozite u švajcarskim francima bile su toliko niske da su jedva pokrivale troškove vođenja računa.

Šta to znači za štediše u Srbiji?

Građani Srbije koji imaju ušteđevinu u švajcarskim francima neće moći da računaju na značajne kamate.

U praksi to znači:

očuvanje vrednosti novca, ali ne i veći prinos

vrlo niske kamate na štednju u bankama

franak ostaje pre svega „sigurna valuta“, a ne investicija za zaradu

Finansijski stručnjaci ističu da je švajcarski franak u praksi više instrument za očuvanje kapitala nego za njegovo uvećanje.

Zašto franak ostaje atraktivan?

I pored niskih kamata, švajcarski franak i dalje privlači investitore jer:

važi za jednu od najsigurnijih valuta na svetu

često jača u periodima globalnih kriza

koristi se kao zaštita od inflacije i tržišnih šokova

Zbog toga mnogi ne drže franak zbog zarade, već zbog stabilnosti.

Poruka Švajcarske centralne banke

Švajcarska nacionalna banka najavila je i spremnost da interveniše na deviznom tržištu kako bi održala stabilnost franka.

To znači da vlasti u Bernu žele da spreče nagle oscilacije kursa koje bi mogle da ugroze ekonomiju ili izazovu nestabilnost na finansijskim tržištima.

Šta mogu da očekuju štediše?

Za one koji drže novac u švajcarskim francima ključna poruka je jasna:

bezbednost kapitala ostaje visoka

potencijal zarade ostaje nizak

franak ostaje valuta stabilnosti, a ne visokog prinosa

U tom smislu, odluka o kamati od 0 odsto dodatno potvrđuje dugoročnu strategiju Švajcarske da prioritet daje stabilnosti finansijskog sistema, a ne rastu prinosa na štednju.

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