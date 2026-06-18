Odluka Švajcarske nacionalne banke da ključnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 0 odsto ima šire posledice nego što se na prvi pogled čini. Iako je reč o monetarnoj politici jedne države, efekti se mogu osetiti širom sveta, pa i u Srbiji - posebno kod građana koji deo ušteđevine drže u švajcarskim francima.
Švajcarski franak već decenijama važi za jednu od najstabilnijih svetskih valuta i često se smatra „sigurnim utočištem“ u periodima kriza i ekonomske neizvesnosti, piše Telegraf.
Šta znači kamata od 0 odsto?
Kada centralna banka drži kamatnu stopu na nuli, to u praksi znači:
-
da štednja u francima donosi minimalan ili gotovo nikakav prinos
-
da banke imaju malo prostora da nude više kamate na depozite
-
da je fokus na stabilnosti, a ne na zaradi od štednje
U pojedinim periodima prethodnih godina, kamate na depozite u švajcarskim francima bile su toliko niske da su jedva pokrivale troškove vođenja računa.
Šta to znači za štediše u Srbiji?
Građani Srbije koji imaju ušteđevinu u švajcarskim francima neće moći da računaju na značajne kamate.
U praksi to znači:
-
očuvanje vrednosti novca, ali ne i veći prinos
-
vrlo niske kamate na štednju u bankama
-
franak ostaje pre svega „sigurna valuta“, a ne investicija za zaradu
Finansijski stručnjaci ističu da je švajcarski franak u praksi više instrument za očuvanje kapitala nego za njegovo uvećanje.
Zašto franak ostaje atraktivan?
I pored niskih kamata, švajcarski franak i dalje privlači investitore jer:
-
važi za jednu od najsigurnijih valuta na svetu
-
često jača u periodima globalnih kriza
-
koristi se kao zaštita od inflacije i tržišnih šokova
Zbog toga mnogi ne drže franak zbog zarade, već zbog stabilnosti.
Poruka Švajcarske centralne banke
Švajcarska nacionalna banka najavila je i spremnost da interveniše na deviznom tržištu kako bi održala stabilnost franka.
To znači da vlasti u Bernu žele da spreče nagle oscilacije kursa koje bi mogle da ugroze ekonomiju ili izazovu nestabilnost na finansijskim tržištima.
Šta mogu da očekuju štediše?
Za one koji drže novac u švajcarskim francima ključna poruka je jasna:
-
bezbednost kapitala ostaje visoka
-
potencijal zarade ostaje nizak
-
franak ostaje valuta stabilnosti, a ne visokog prinosa
U tom smislu, odluka o kamati od 0 odsto dodatno potvrđuje dugoročnu strategiju Švajcarske da prioritet daje stabilnosti finansijskog sistema, a ne rastu prinosa na štednju.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)