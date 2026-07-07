Visočka banja, smeštena u kanjonu reke Veliki Rzav, nudi nesvakidašnji spoj netaknute prirode i ekstremno niskih cena, što je čini idealnom destinacijom za ekonomičan letnji odmor.

Fenomen na obali jedne od najčistijih reka Srbije

Visočka banja, koja se nalazi u selu Visoka, specifična je po jedinstvenom prirodnom fenomenu: ovde paralelno teku hladna rečna voda i topli termalni izvori. Voda izbija iz stena u vidu mehurića, a pod sopstvenim pritiskom pronalazi put do dva bazena na samoj obali reke.

Ovi izvori su stari oko 80.000 godina, dok organizovano korišćenje banjske vode za lečenje datira još iz 1936. godine. Za razliku od modernih spa centara, ovde je priroda zadržala svoj rustični izgled, a kupanje u bazenima je potpuno besplatno za sve posetioce, piše B92.

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