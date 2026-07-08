Od belih jagoda i crnih jabuka do ananasa, manga i grožđa koje se uzgaja u strogo kontrolisanim uslovima, ovo su neke od najskupljih voćki na planeti.

Voće koje košta kao luksuzni sat

Na listi se nalazi čudesna bobica (Miracle Berry) iz Zapadne Afrike, poznata po tome što privremeno menja čulo ukusa i čini da kisela hrana ima sladak ukus. Jedna kutija košta oko 100 dolara, dok cena jedne bobice dostiže pet dolara.

U Japanu se kao luksuzni pokloni prodaju Dekopon citrusi, hibrid mandarine i pomorandže. Pakovanje od šest plodova košta oko 80 dolara, odnosno oko 13 dolara po komadu.

Ni Alphonso mango iz Indije nije jeftin. Smatra se „kraljem manga“, poznat je po intenzivnom mirisu i puterastoj teksturi, a jedan plod može da košta oko 15 dolara.

Posebnu pažnju privlače i Pinkglow ananasi kompanije Del Monte, prepoznatljivi po ružičastom mesu. Svaki primerak ima hologramski sertifikat autentičnosti i prodaje se za oko 50 dolara.

Jagode, jabuke i kruške koje vrede stotine dolara

Među luksuznim voćem nalaze se i kruške u obliku Bude, koje se uzgajaju u specijalnim kalupima i u Aziji simbolizuju sreću i blagostanje. Cena jednog ploda iznosi oko 10 dolara.

Japanske Sembikiya Queen jagode pažljivo se biraju prema obliku, sjaju i slatkoći, a jedna jagoda košta oko 70 dolara. Još skuplje su White Jewel bele jagode, čija cena dostiže 100 dolara po komadu.

Na Tibetu se uzgaja Black Diamond jabuka tamnoljubičaste, gotovo crne kore. Zbog male proizvodnje i specifičnih klimatskih uslova jedan plod košta oko 100 dolara.

Među najskupljim jabukama sveta nalazi se i japanska Sekai Ichi, što u prevodu znači "broj jedan na svetu". Ručno se oprašuje, pere medom i pažljivo kontroliše, pa cena jedne jabuke dostiže oko 200 dolara.

Ananasi, dinje i mango koji vrede hiljade dolara

Pravi luksuz predstavljaju japanske Crown dinje, koje se uzgajaju tako da na svakoj biljci ostane samo jedan plod. Njihova cena kreće se od 200 do čak 1.000 dolara.

Del Monte je razvio i ekskluzivni Rubyglow ananas, za čiji je uzgoj bilo potrebno 15 godina. Standardni primerci prodaju se za oko 395 dolara, dok ograničena "Mini Batch" serija dostiže cenu od 500 dolara po komadu.

Na Tajlandu se luksuznim smatra i Gaan Yao durijan, poznat kao "kralj voća", čija cena na aukcijama može da dostigne 1.500 dolara.

Japanski Taiyo no Tamago mango, poznat kao "Jaje sunca", prodaje se na aukcijama za između 3.000 i 4.000 dolara po paru.

Grožđe i lubenice oborili sve rekorde

Među najskupljim voćem na svetu nalaze se i Bijin-hime jagode, koje mogu da narastu do veličine ljudske pesnice. Godišnje ih se proizvede svega oko 500, a jedna jagoda košta približno 4.000 dolara.

Posebno izdanje američkog Moon Drop grožđa namenjeno luksuznom tržištu prodaje se za oko 5.000 dolara po sanduku.

Legendarno japansko Ruby Roman grožđe godinama važi za simbol luksuza. Rekordna cena jednog grozda iznosila je 8.400 dolara.

Još ređe Romanee grožđe iz japanske prefekture Išikava 2023. godine prodato je za neverovatnih 39.000 dolara po grozdu.

Među apsolutnim rekorderima nalazi se Yubari King dinja, čiji je jedan par na aukciji dostigao cenu od 45.000 dolara.

Titulu najskupljeg voća na svetu ipak drži Densuke crna lubenica iz Japana. Jedan savršeno oblikovan primerak prodat je na aukciji za više od 61.000 američkih dolara, čime je postao najskuplji plod ikada prodat. Toliko je bio cenjen da ga je kupac sačuvao kao kolekcionarski eksponat, umesto da ga pojede.

Izvori: Listverse, Asian Inspirations i The Daily Jargon.

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