Ekspertska komisija za penzionu reformu predlaže potpuno ukidanje tradicionalne udovičke penzije i uvođenje novog modela obavezne podele penzionih prava između supružnika (Rentensplitting).

Prema početnim projekcijama, ova promena bi mogla da smanji mesečna primanja nekih preživelih supružnika za čak 720 evra, što bi dugoročno, tokom dvadeset godina primanja penzije, moglo da rezultira gubitkom od više od 170.000 evra.

Novi sistem bi funkcionisao na način da bi se penzijski bodovi koje su supružnici zaradili tokom braka delili na jednake delove.

Predložene izmene mogle bi iz korena da promene finansijsku sigurnost budućih penzionera

Na ovaj način, svaki supružnik bi imao svoju, nezavisnu penziju, bez obzira na to ko je od njih više zarađivao i uplaćivao više doprinosa tokom radnog veka.

Međutim, ključna i najkritičnija razlika u odnosu na trenutni model jeste to što u slučaju smrti jednog od supružnika više ne bi postojalo automatsko pravo na udovičku penziju, koja danas mnogim ljudima garantuje ekonomski opstanak u starosti.

Poređenja radi, prema važećem nemačkom zakonu, udovice i udovci imaju pravo da pored svoje lične penzije primaju i 55 odsto penzije preminulog supružnika.

Stručnjaci to ilustruju slikovitim primerom: ako je preminuli muž primao penziju od 2.400 evra, a žena 800 evra, nakon njegove smrti ona sada prima ukupno 2.120 evra (800 evra sopstvene penzije i 1.320 evra udovičke penzije), piše Dnevno.hr

Prema predloženom modelu, nakon raspodele penzionih bodova, ona bi dobijala samo svoju preračunatu penziju od 1.400 evra, što znači da bi svakog meseca bila uskraćena za čak 720 evra.

Žene pod najvećim udarom

Analitičari upozoravaju da bi predloženi model bio pravedan i da bi odgovarao samo bračnim parovima koji su tokom celog života imali slične plate i približno jednake penzijske doprinose.

Najveći gubitnici reforme bili bi ljudi koji su radili skraćeno radno vreme ili su godinama bili van tržišta rada zbog odgajanja dece ili brige o članovima porodice, a statistički gledano, žene su najčešće u ovoj kategoriji.

Iako konačna odluka o ukidanju udovičke penzije još nije zvanično doneta, nemački politički krugovi već se prepiru oko ovog osetljivog pitanja.

Političari pokušavaju da umire javnost najavama da će postojeći penzioneri, kao i već bračni parovi, na kraju biti pravno zaštićeni, ali u ovom trenutku još uvek nije poznato kako bi se ova prelazna zaštita sprovela u praksi.

Zbog snažne reakcije javnosti, neki stručnjaci već predlažu kompromisna rešenja koja bi zadržala pravo na udovičku penziju barem za one koji su imali dokazane prekide u radnom veku zbog porodičnih obaveza.

Očekuje se da će Komisija za reformu penzija zvanično predstaviti svoje konačne preporuke 2026. godine, nakon čega će nemačka vlada doneti konačnu pravnu odluku o sudbini ovog osiguranja za starost.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.