Kompanija Yum Brands odlučila je da proda brend investicionom fondu LongRange Capital, dok će deo poslovanja u Kini preuzeti Yum China.

Ova odluka označava kraj jedne ere za brend koji je decenijama bio sinonim za picu širom sveta, piše CNBC.

Dve velike transakcije, milijarde dolara u igri

Prema saopštenju kompanije Yum Brands, vrednost prodaje američkog i međunarodnog dela Pizza Huta iznosi oko 1,5 milijardi dolara, dok će kinesko poslovanje biti prodato za dodatnih 1,2 milijarde dolara.

Ukupno, reč je o poslu vrednom približno 2,7 milijardi dolara, a Yum očekuje da će nakon svih troškova i poreza ostvariti neto prihod od oko 2,3 milijarde dolara.

Pored toga, kompanija bi mogla da dobije i dodatnih 75 miliona dolara do 2030. godine, u zavisnosti od budućih rezultata poslovanja.

Zašto se Yum odlučio na prodaju?

Pizza Hut je godinama bio jedan od izazovnijih brendova u okviru Yum portfolija.

Iako je nekada bio svetski lider u segmentu pica, lanac je poslednjih godina izgubio deo tržišta. U Sjedinjenim Američkim Državama sve više kupaca prelazilo je na konkurentske brendove, pre svega Domino’s, koji je preuzeo vodeću poziciju.

Dodatni pritisak došao je od platformi za dostavu hrane poput DoorDash, koje su promenile način na koji ljudi naručuju obroke.

Zbog svega toga, Yum je još ranije razmatrao strateške opcije, a prodaja je na kraju ocenjena kao najlogičniji potez za povećanje vrednosti kompanije.

Od porodične picerije do globalnog giganta

Priča o Pizza Hutu počela je 1958. godine u Vičiti, u američkoj saveznoj državi Kanzas, kada su braća Dan i Frenk Karni otvorili prvu piceriju.

Već godinu dana kasnije počela je ekspanzija kroz franšize, a 1969. godine kompanija izlazi na berzu.

Samo dve godine kasnije Pizza Hut postaje najveći lanac pica na svetu – poziciju koju je držala decenijama.

Tek 2017. godine tu titulu preuzima Domino’s.

Kraj jedne poslovne ere

Prodaja Pizza Huta označava i završetak dugog perioda zajedničkog vlasništva sa brendovima KFC i Taco Bell, koji su decenijama bili deo iste korporativne porodice.

Nakon što je PepsiCo ušao u ugostiteljski sektor 1977. godine, kasnije je formirana kompanija koja je objedinjavala ove brendove, a koja je kasnije postala današnji Yum Brands.

Sada se Pizza Hut izdvaja i kreće samostalnim putem pod novim vlasnikom.

Šta ovo znači za budućnost Pizza Huta?

Analitičari ovu transakciju vide kao jedan od najvećih poteza u industriji brze hrane poslednjih godina.

Za Yum Brands, ovo znači fokus na profitabilnije segmente poslovanja. Za novog vlasnika, izazov će biti da oživi brend koji je izgubio deo tržišnog učešća i ponovo ga približi vodećim igračima u industriji.

Ključno pitanje ostaje - da li Pizza Hut može da se vrati na vrh u svetu u kojem se navike potrošača brzo menjaju, a konkurencija nikada nije bila jača.

Za sada, jedno je sigurno: promena vlasništva označava početak nove faze za jedan od najpoznatijih brendova brze hrane na svetu.

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