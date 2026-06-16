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Plata 1.800 evra za posao na Jadranu - ljudi zastaju pred izlogom kada vide i šta piše u drugom redu oglasa

Letnja sezona na Jadranu tek se zahuktava, ali borba za radnu snagu već je u punom jeku.

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.15:20
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Plata 1.800 evra za posao na Jadranu - ljudi zastaju pred izlogom kada vide i šta piše u drugom redu oglasa
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Poslodavci širom primorja sve teže pronalaze radnike, pa su pojedini spremni da ponude zarade koje se sve češće približavaju zapadnoevropskim standardima, piše Telegraf.

Jedan oglas iz Pule posebno je privukao pažnju prolaznika i izazvao veliko interesovanje.

Na izlogu poznatog hrvatskog lanca pekara "Mlinar" istaknuta je ponuda koja je odmah postala viralna - plata u sezoni iznosi čak 1.800 evra.

Oglas koji je privukao pažnju prolaznika

Na velikom plakatu u izlogu jasno je navedeno:

"U top sezoni plata 1.800 evra".

Ova cifra, koja za sezonski posao u pekari deluje veoma privlačno, odmah je izazvala reakcije prolaznika i potencijalnih kandidata.

Pekarski posao tokom letnjih meseci smatra se fizički zahtevnim, jer podrazumeva rad u ubrzanom ritmu, duge smene i pojačan obim posla zbog turističke sezone.

Skrivena poruka ispod plate

Ipak, ono što je mnogima promaklo jeste dodatak ispod glavne ponude, napisan sitnijim slovima:

"Potencijal celogodišnjeg zaposlenja".

Ovaj detalj menja čitavu sliku oglasa.

Dok je sezonski rad ograničen na nekoliko meseci tokom leta, ova ponuda otvara mogućnost da se radni odnos produži i nakon turističke sezone.

Deficit radne snage sve veći problem na primorju

Ovakvi oglasi ukazuju na sve izraženiji nedostatak radnika u ugostiteljstvu i trgovini na Jadranskom primorju.

Poslodavci, kako bi privukli radnu snagu, sve češće nude:

  • više plate nego ranije,

  • dodatne bonuse,

  • mogućnost stalnog zaposlenja nakon sezone.

Upravo zato se zarade u nekim slučajevima približavaju platama u pojedinim zemljama zapadne Evrope, što dodatno pojačava konkurenciju za radnike u regionu.

Sezonski posao ili dugoročna prilika?

Iako većina sezonskih oglasa podrazumeva rad na određeni period, dodatak o „celogodišnjem zaposlenju“ može biti ključan za one koji traže stabilniji posao.

Za poslodavce, to je način da zadrže kvalitetne radnike i nakon letnjeg špica, dok za zaposlene predstavlja mogućnost da sezonski angažman preraste u stalni radni odnos.

Šta ovo znači za radnike?

Ponuda od 1.800 evra za sezonski posao pokazuje da se tržište rada u turizmu brzo menja.

Radnici danas imaju sve više izbora, a poslodavci sve veći pritisak da ponude bolje uslove ako žele da privuku i zadrže ljude.

Jedno je jasno - sezona na Jadranu više nije samo prilika za kratkoročnu zaradu, već za mnoge i potencijalni ulazak u dugoročan posao.

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