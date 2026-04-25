Ovakav profil rasta potvrđen je i kroz nezavisne tržišne analize. Prema nalazima prestižne PwC benchmarking studije, ALTA banka se pozicionirala kao apsolutni lider u ključnim segmentima koji verifikuju visok nivo poverenja klijenata i efikasnost njenog poslovnog modela.

Najstabilnija baza klijenata na tržištu

Statistički pokazatelji dodatno potvrđuju vodeću poziciju ALTA banke u kvalitetu i pouzdanosti baze klijenata. Sa najnižom stopom odliva u Retail segmentu, koja iznosi svega 2,6 odsto, kao i izuzetno niskim odlivom u Corporate segmentu od 0,3 odsto, ALTA banka se jasno izdvaja po trajnosti odnosa koje gradi sa svojim klijentima. Ovakvi rezultati predstavljaju jedan od najrelevantnijih pokazatelja poverenja – klijenti ALTA banku prepoznaju kao stabilnu i pouzdanu instituciju, koja obezbeđuje sigurnost i predvidivost i u složenim, promenljivim ekonomskim okolnostima.

Kombinacija snažnog rasta i izuzetno niskog odliva potvrđuje da ALTA banka ne samo da privlači nove klijente, već i dosledno gradi trajne odnose zasnovane na poverenju, pouzdanosti i kvalitetu usluge – kako među građanima, tako i među kompanijama i institucijama.

Najstabilniji rast baze. Magnet za nove klijente

Paralelno sa očuvanjem stabilne i lojalne baze postojećih klijenata, ALTA banka beleži izuzetno snažan i održiv rast u domenu novih akvizicija. Sa stopom neto rasta baze klijenata od 29,1 % u Retail segmentu i 18,8 % u Corporate segmentu, banka se pozicionirala na prvo mesto na tržištu, potvrđujući da njen poslovni model deluje kao snažan magnet za nove klijente – kako među građanima, tako i među najznačajnijim privrednim subjektima.

Temelji održive ekspanzije

Poverenje koje klijenti danas ukazuju ALTA banci rezultat je jasno definisane strategije i dosledno sprovedenih odluka.

„Rezultati koje ostvarujemo direktna su posledica strateškog repozicioniranja banke, ubrzanja poslovnih procesa i fokusa na beskompromisan kvalitet usluge. Takav pristup omogućio nam je da brzo, precizno i odgovorno odgovorimo na potrebe klijenata – od građana do najzahtevnijih privrednih i institucionalnih subjekata“, navode iz menadžmenta ALTA banke.

Efikasnost u donošenju odluka, operativna agilnost i sposobnost da se odgovori na kompleksne zahteve realne ekonomije pozicioniraju ALTA banku među najbrže rastuće finansijske institucije u poslednje dve godine.

Snažna podrška privredi, integracija savremenih SEPA standarda plaćanja, među prvima na tržištu, kao i kontinuirano investiranje u digitalnu transformaciju, čine temelj na kojem ALTA banka gradi svoju dalju ekspanziju. Visok stepen lojalnosti klijenata i rekordna stopa akvizicije nisu samo ostvareni rezultati – oni su indikatori nove faze razvoja, u kojoj ALTA banka preuzima još snažniju i vidljiviju ulogu u finansijskom sistemu regiona.

Snažna osnova za dalju ekspanziju

Vodeća pozicija u indikatorima kvaliteta baze klijenata predstavlja čvrst temelj za narednu fazu razvoja ALTA banke. Stabilna i lojalna klijentska osnova omogućava banci da dalje razvija poslovanje, širi prisustvo i unapređuje ponudu, bez kompromisa po pitanju kvaliteta i sigurnosti.

Jasno je da se ALTA banka na domaćem tržištu izdvaja kao institucija sa najstabilnijom bazom klijenata i jednim od najodrživijih modela rasta u bankarskom sektoru.

Projekcija budućnosti: pouzdanost kao imperative razvoja

Dok se tržište prilagođava novim izazovima, ALTA banka ostaje dosledna strateškom okviru koji je i doveo do ostvarenih rezultata – stabilnosti kao temelju, inovacijama kao podršci razvoju i poverenju klijenata kao ključnom merilu uspeha. Uz institucionalnu snagu potvrđenu kroz PwC benchmarking studiju, banka nastavlja put rasta zasnovan na dugoročnim vrednostima i jasno definisanim poslovnim prioritetima.

U fokusu daljeg razvoja ostaju predvidivost poslovanja, odgovorno upravljanje i kontinuirano unapređenje usluga, uz snažno pozicioniranje ALTA banke kao stabilnog i pouzdanog aktera u finansijskom sistemu. U tom kontekstu, ostvareni rezultati ne predstavljaju krajnji cilj, već čvrstu osnovu za narednu fazu razvoja i još snažniju ulogu banke u regionalnom okruženju.

