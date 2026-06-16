Tokom 2024-2025. godine, čak 462.160 ljudi podiglo je kompletnu penzionu štednju, što može da izazove neočekivano visoke poreske račune jer se ovo jednokratno povlačenje tretira kao redovan prihod, prenosi Skaj Njuz.

Penzioneri u toj jednoj godini prelaze u višu poresku kategoriju, a značajan deo njihovog ušteđenog novca otišao bi direktno poreskoj upravi.

"Porast broja ljudi koji unovčavaju svoje penzije u celosti je zabrinjavajući signal o adekvatnosti penzionog fonda u Velikoj Britaniji. Za mnoge, to nije strateški izbor, već znak da njihova ušteđevina nije dovoljna", rekla je Džordži Edvards, pomoćnica direktora u kompaniji TPT Retirement Solutions, britanskoj neprofitnoj organizaciji specijalizovanoj za upravljanje penzijskim fondovima.

Po veličini penzija, više od 300.000 penzijskih fondova podignutih u celosti u periodu 2024-25. vredelo je manje od 10.000 funti, a dodatnih 112.526 vredelo je između 10.000 i 29.000 funti.

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