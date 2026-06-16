Kupcima koji imaju proizvod kod kuće savetuje se da ga ne konzumiraju.

Proizvod se priprema jednostavnim prelivanjem vruće vode i čekanjem nekoliko minuta. Međutim, određena serija instant rezanaca se sada povlači jer je nadležni organ za hranu u njima pronašao glicidil estre masnih kiselina.

Prema informacijama iz pomenutog trgovačkog lanca, proizvodi su odmah uklonjeni sa polica iz predostrožnosti nakon što je kompanija obaveštena o nalazu.

Šta su glicidil estri?

Glicidil estri masnih kiselina nastaju tokom industrijske obrade biljnih ulja i masti, posebno tokom rafinisanja. Mogu se pojaviti u raznim jako zagrejanim ili prženim prehrambenim proizvodima.

U telu se ove supstance razlažu na glicidol, jedinjenje koje može oštetiti genetski materijal i koje je Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) klasifikovala kao verovatno kancerogeno za ljude.

Zbog potencijalnih zdravstvenih rizika i štetnih efekata, ne postoji količina ove supstance koja se smatra potpuno bezbednom, pa se ulažu napori da se njeno prisustvo u prehrambenim proizvodima svede na minimum.

Povlačenje se odnosi na sledeći proizvod: Instantnudeln Hühnchen Schüssel (instant rezanci sa ukusom piletine u činiji), marke Kailo, u pakovanju od 120 grama sa rokom upotrebe do 30. novembra 2027. godine, piše Dnevno.hr

Ukoliko kupci imaju proizvod kod kuće, ne preporučuje se njegova konzumacija. Go Asia povlači pogođene instant rezance iz svih svojih približno 70 prodavnica u Nemačkoj i vraća novac kupcima.

Povraćaj novca je moguć i bez računa.

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