Nova analiza pokazuje da su domaćinstva uštedela u proseku 10 evra mesečno na računima za struju od marta, kada je Ormuski moreuz praktično bio zatvoren.

Zahvaljujući posvećenosti energetskoj tranziciji, obnovljivi izvori energije smanjili su uticaj fosilnih goriva na cene električne energije za 75 odsto od 2019. godine.

Gas je obično najskuplji izvor električne energije i povećava cene električne energije svakog sata kada se koristi za proizvodnju električne energije.

Prema analizi nezavisnog energetskog instituta Ember, u Španiji je uticaj gasa na cene električne energije pao na samo devet procenata sati do početka 2026. godine, u odnosu na 52 procenta u 2021.

Glavni razlog je snažan rast proizvodnje energije vetra i sunca, koji je povećan za 37 procenata između 2021. i 2025. godine.

"Rast energije vetra i sunca deluje kao zaštita od cenovnih efekata globalne nestabilnosti. Dok cene gasa rastu, obnovljivi izvori energije održavaju niske račune za struju za španska domaćinstva i preduzeća", kaže Kris Roslou, autor izveštaja.

Španija se brzo okrenula suncu i vetru Španija je jedan od lidera u evropskoj trci za obnovljivom energijom.

Od 2019. godine udvostručila je svoje kapacitete vetra i sunca, dodajući više od 40 GW, više nego bilo koja druga država članica EU osim Nemačke, čije je tržište električne energije dvostruko veće od španskog.

U avgustu 2025. godine, Španiji su ponestajale termoelektrane na ugalj. To je ogromna promena u odnosu na samo deceniju ranije, kada je ugalj činio četvrtinu proizvodnje električne energije u zemlji. To pokazuje koliko brzo zemlje mogu da promene svoje izvore energije ako se za to odluče.

"Ne treba vam špansko sunce da biste postigli ono što je Španija postigla. Svaka evropska zemlja bi mogla bolje da iskoristi sopstvene resurse vetra i solarne energije kako bi smanjila zavisnost od skupog gasa", kaže Roslou.

Većina Evropljana propušta uštede. U Italiji, koja je više zavisna od gasa, veleprodajna cena električne energije u martu ove godine bila je u proseku 143 evra po MWh, tri puta više nego u Španiji (42 evra po MWh).

Od početka marta 2026. godine, veleprodajne cene električne energije u Španiji su među najnižima u Evropi. Evropska unija u celini povećala je uvoz fosilnih goriva od početka rata sa Iranom, što je rezultiralo troškovima energije od 60 milijardi evra.

"Manje od pet procenata tog iznosa (2 milijarde evra) uloženo je u elektrifikaciju, jedinu strukturnu investiciju koja danas smanjuje izloženost rizicima i gradi energetsku otpornost za budućnost", kaže Alis Moskovisi iz Evropskog instituta Žak Delor.

Privremena smanjenja poreza smanjila su račune za građane Prema Emberu, veleprodajne cene gasa u EU su porasle za 60 procenata od početka rata sa Iranom, a najveći dobitnici ovog povećanja su kompanije iz sektora fosilnih goriva. Studija Grinpisa iz marta 2026. pokazala je da su naftne kompanije u EU ostvarivale dodatnih 81,4 miliona evra profita dnevno.

Mnogi stručnjaci se stoga zalažu za uvođenje posebnog poreza na vanredne profite, piše Juronjuz.

Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, prošle godine 28 procenata prosečnog evropskog računa za struju otišlo je na poreze i takse.

Mnogi smatraju da je to nepravedno jer su porezi na struju znatno veći nego na fosilna goriva, iako su fosilna goriva glavni uzrok klimatske i ekološke krize. U Španiji su porezi na električnu energiju bili 4,2 puta veći od poreza na fosilni gas u 2025. godini, dok su u Nemačkoj bili 3,2 puta veći. Španija je pokušala da otkloni ovu neravnotežu.

Privremena smanjenja poreza između marta i maja 2026. godine smanjila su prosečan mesečni račun za struju za oko 8 evra po domaćinstvu. Ovo je pružilo olakšanje potrošačima, ali je takođe pružilo dodatni podsticaj elektrifikaciji, što je ključno za smanjenje zavisnosti zemlje od uvoznih fosilnih goriva.

Računi bi mogli biti još niži

U aprilu 2025. godine, Španiju je pogodio veliki nestanak struje. Haotični prizori prikazivali su porodice koje sede u svojim domovima uz svetlost sveća, saobraćaj je bio poremećen, hiljade ljudi je bilo zarobljeno u tunelima metroa, preduzeća su bila zatvorena, a građani nisu mogli da telefoniraju ili plaćaju bez gotovine. Bilo je i smrtnih slučajeva.

Izveštaj od 472 stranice zaključio je da je niz fluktuacija napona izazvao nestanke struje. Uprkos tome i kritikama, španska vlada nije usporila razvoj obnovljivih izvora energije. Između maja 2025. i februara 2026. godine, zemlja je dodavala u proseku 1,3 GW novih kapaciteta vetra i solarne energije mesečno, u odnosu na prosek od 1,2 GW u prethodnih 12 meseci.

Nestanak struje je doveo do toga da elektroenergetska mreža radi u takozvanom "pojačanom režimu" kako bi se održala stabilnost. Ako bi se ova mera ukinula, računi za struju mogli bi biti još niži. Međutim, druge mere za obezbeđivanje stabilnosti mreže daju pozitivne rezultate.

Prema izveštaju Embera španska vlada je uvela dodatni paket hitnih mera usmerenih na povećanje otpornosti elektroenergetskog sistema. To uključuje pojednostavljivanje korišćenja sistema za skladištenje energije u baterijama u postojećim postrojenjima za obnovljive izvore energije, izuzimajući ih od dodatnih procena uticaja na životnu sredinu.

Jačanjem obnovljivih izvora energije i njihovom boljom integracijom u mrežu, razvoj sistema za skladištenje energije će dodatno smanjiti ulogu gasa u španskom elektroenergetskom sistemu i njegov uticaj na cene električne energije.

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