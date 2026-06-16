Reč je o takozvanim "dopaminskim sajtovima", platformama koje imitiraju onlajn kupovinu, ali bez stvarnog trošenja novca.

Ovaj trend se pojavio kao odgovor na rastući pritisak potrošačke kulture i sve veće troškove života, ali i kao način da se zadovolji psihološka potreba za ritualom kupovine. Umesto stvarnih proizvoda, korisnici dobijaju simulaciju celog iskustva, od izbora artikala do "poručivanja".

Kako funkcionišu virtualne prodavnice?

Dopaminski sajtovi dizajnirani su tako da u potpunosti oponašaju klasične onlajn prodavnice. Korisnicima se nude proizvodi, filteri, recenzije i promocije, kao na pravim e-commerce platformama.



Moguće je dodavati artikle u korpu, unositi adresu i prolaziti kroz proces kupovine, koji na kraju završava simuliranom narudžbinom. Sistem prikazuje i lažnu isporuku, uključujući praćenje kurira u realnom vremenu.



Ipak, nijedan proizvod nikada ne stiže na adresu, niti se bilo kakva uplata zaista izvršava.

Psihologija kupovine bez potrošnje

Stručnjaci ističu da impuls kupovine često nije vezan za sam predmet, već za emocionalni doživljaj koji on donosi. Upravo zato ovakve simulacije uspevaju da izazovu sličan osećaj zadovoljstva kao prava kupovina.



Tokom korišćenja ovih platformi aktiviraju se očekivanje, uzbuđenje i kratkotrajan osećaj nagrade, iako nema stvarne transakcije. Korisnici su svesni da ništa ne kupuju, ali psihološki efekat ostaje sličan.



Za mnoge mlade u Južnoj Koreji, ovo postaje način da se zadovolji potreba za kupovnim ritualom bez finansijskog opterećenja.

Društveni kontekst i mogući rizici

Ovaj trend posebno je prisutan u jednoj od najdigitalizovanijih zemalja na svetu, gde je onlajn kupovina već duboko ukorenjena u svakodnevni život. Ipak, sve veći broj mladih traži alternativu potrošnji koja postaje sve skuplja.



Iako mnogi vide prednost u tome što se na ovaj način štedi novac, pojedini stručnjaci upozoravaju na potencijalne posledice. Simulacija kupovine može dodatno učvrstiti obrasce ponašanja povezane sa zavisnošću od šopinga, piše 24sedam.



Za sada, ovakve platforme ostaju uglavnom lokalni fenomen, dok se u drugim delovima sveta na njih gleda sa dozom skepticizma.

Između uštede i navike

Dok jedni u dopaminskim sajtovima vide pametan način da se kontrolišu troškovi, drugi smatraju da se time samo produžava psihološka veza sa potrošačkim navikama. Granica između zabave i navike postaje sve tanja.



Ostaje pitanje da li je ovakav oblik digitalne simulacije korak ka zdravijem odnosu prema novcu ili samo nova forma iste zavisnosti, prilagođena modernom dobu.



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