Akcije tehnoloških kompanija pod pritiskom, nafta raste

Japanski indeks Nikkei 225 pao je za 0,71 odsto, dok je australijski referentni indeks S&P/ASX 200 zabeležio blagi pad.

Istovremeno, cena nafte nastavila je da raste. Fjučersi američke sirove nafte WTI porasli su za oko jedan odsto i trgovali su se na nivou blizu 89 dolara po barelu.

Nove tenzije između SAD i Irana uzdrmale tržišta

Nervoza na finansijskim tržištima pojačana je nakon novih događaja na Bliskom istoku.

Prema saopštenju Centralne komande SAD, američke snage izvele su napade na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apač. Američki predsednik Donald Tramp ranije je optužio Iran za incident, navodeći da je helikopter patrolirao Ormuskim moreuzom.

Iran nije direktno preuzeo odgovornost za obaranje letelice, ali najnoviji razvoj događaja dodatno povećava neizvesnost i dovodi u pitanje stabilnost odnosa između dve zemlje.

Tehnološke akcije ponovo pod pritiskom

Na američkom tržištu akcije proizvođača čipova nastavile su pad i tokom prethodne trgovinske sesije.

Indeks S&P 500 oslabio je za 0,26 odsto, dok je Nasdaq Composite izgubio 0,97 odsto vrednosti. S druge strane, Dow Jones Industrial Average završio je dan u plusu i porastao za 86,10 poena, odnosno 0,17 odsto.

Analitičari ocenjuju da tržišta i dalje prolaze kroz korekciju nakon snažnog rasta koji je prethodnih meseci bio podstaknut velikim interesovanjem investitora za kompanije povezane sa veštačkom inteligencijom.

Fokus investitora na naftu i geopolitičke rizike

Rast cena nafte i povećane geopolitičke tenzije trenutno predstavljaju ključne faktore koji utiču na raspoloženje investitora širom sveta.

U narednim danima tržišta će pažljivo pratiti razvoj situacije na Bliskom istoku, kao i eventualne posledice po globalnu trgovinu, energetski sektor i kretanja na berzama.

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