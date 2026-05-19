Ugovor s najvažnijim klijentom, kojeg Varta nije imenovala, ističe krajem oktobra. Prema pisanju nemačkog poslovnog lista Handelsblatta, reč je o američkom tehnološkom divu Apple, piše Hina.



Gubitkom važnog klijenta kompanija gasi oko 350 radnih mesta u fabrici u Nördlingenu i u sedištu kompanije u obližnjem Ellwangenu. Vartina fabrika u Nördlingenu proizvodi gotovo isključivo baterije CoinPower za slušalice Apple AirPods.



Američka kompanija će ih ubuduće nabavljati od kineskog dobavljača, kazao je neimenovani izvor. Zatvaranje fabrike, kako pišu nemački mediji, proizvođač baterija Varta zatvara svoju proizvodnju u Nördlingenu u Bavarskoj ove jeseni.

Kompanija je saopštila da je veliki kupac, koji je prethodno osigurao gotovo 100 odsto iskorišćenosti kapaciteta na lokaciji, više neće kupovati gumbaste baterije od Varte u budućnosti. Posledično, fabrika je lišena svoje ekonomske osnove. Oko 350 ljudi će izgubiti posao. Nekoliko medija je prethodno izveštavalo o tome.



Odluka o zatvaranju pogona jutros je saopštena radnicima i radničkom veću. Kompanija sada nastoji da pronađe “društveno prihvatljiva rešenja” i takođe nastoji da premesti pojedinačne radnike na druge lokacije.



Međutim, razgovori su još uvek u vrlo ranoj fazi. Iako je kompanija uspela da stekne nove kupce poslednjih meseci, “to nije ni blizu dovoljno za korišćenje proizvodnih kapaciteta u Nördlingenu”, rekao je izvršni direktor Varte Michael Ostermann za Wirtschaftswoche.



Prema obaveštenju, veliki kupac koji se sada povlači namerava u budućnosti da baterije sledeće generacije nabavlja iz Kine. Nadležni iz Varte odbili su da komentarišu izveštaje FAZ-a i Augsburger Allgemeine koji sugerišu da je taj kupac Apple.



Prema pisanju FAZ-a, pozivajući se na izvore bliske Varti, cena je bila odlučujući faktor za odluku “u smislu kvaliteta, nemačka kompanija je bila na naivou, ako ne i superiornija od konkurencije".

Izbegnut je stečaj Varte, sa sedištem u Ellwangenu, Nemačka, ali se nedavno našla u problemima. Kako bi izbegla stečaj, kompanija je u julu 2024. pokrenula postupak restrukturiranja prema nemačkom Zakonu o stabilizaciji i restrukturiranju poduzeća (StaRUG).



Ovaj pravni okvir osmišljen je kako bi se tvrtke u problemima poštedele formalnih postupaka insolventnosti. Kao deo ovog procesa, postojeći deoničari su efektivno izbačeni iz kompanije.



Varta je početkom aprila prošle godine objavila da je višemesečno restrukturiranje proizvođača baterija uspešno završeno. U 2024. Varta je ponovno zabeležila finansijski gubitak. Međutim, s 64,5 milijuna eura, gubitak je bio znatno niži od onog zableženog prethodne godine.



