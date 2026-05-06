Svako ko želi da putuje u inostranstvo sa psom ili mačkom mora se pripremiti za nova pravila EU. Iako osnovni principi ostaju isti, vlasnici više kućnih ljubimaca moraju obratiti posebnu pažnju.
Nova gornja granica je posebno važna u svakodnevnom životu: u budućnosti se može prevesti najviše pet životinja po vozilu.
Ovim EU želi da napravi jasniju razliku između privatnog putovanja i komercijalnog prevoza životinja. Pravilo i dalje važi za klasične kućne ljubimce u saobraćaju: pse, mačke i tvorove, piše ADAC.
Ograničenje od pet životinja važi za nekomercijalna putovanja, kao što su odmori ili selidbe. Svako ko prevozi više životinja podleže strožim zakonskim zahtevima.
Izuzeci i dalje postoje, na primer za takmičenja ili izložbe uz odgovarajući sertifikat. Nove odredbe detaljnije opisuju šta se mora poštovati pri ulasku u zemlju van EU.
Ovo se odnosi i na slučajeve kada životinje samo prolaze kroz EU. Još jedna nova karakteristika je kako postupiti u situacijama kada životinji nije dozvoljen ulazak u treću zemlju i mora se vratiti u EU. Sada postoje jasne procedure i zahtevi za ovo.
Pasoši za kućne ljubimce i zdravstveni sertifikati moraju u budućnosti da sadrže dodatne informacije. To uključuje jasniju oznaku zemlje porekla.
EU želi da olakša kontrole i izbegne nesporazume. Za putovanje unutar EU, svaka životinja mora imati važeći pasoš za kućne ljubimce.
Prilikom ulaska iz zemalja van EU, zdravstveni sertifikat je i dalje potreban. Nova pravila to ne menjaju, piše Jutarnji.hr/autoklub
Obaveze vlasnika takođe ostaju iste - kućni ljubimci moraju biti jasno identifikovani, obično mikročipom, i imati važeću zaštitu od besnila.
Uvođenje pravila EU do 2028. Nova pravila EU ne stupaju sva odmah na snagu. Neka su već na snazi, dok će druge odredbe uslediti kasnije. Većina promena, uključujući gornju granicu broja životinja koje putuju, primenjivaće se od srede, 22. aprila.
