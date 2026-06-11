Skočila cena nafte

Cene nafte na svetskom tržištu porasle su danas za više od dva odsto, podstaknute novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku i sve većom neizvesnošću oko transporta energenata kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih pomorskih pravaca za trgovinu naftom.

Međunarodna referentna nafta Brent dostigla je nivo od oko 93 dolara po barelu, dok se cena američke sirove nafte WTI približila granici od 91 dolar, pokazuju podaci tržišta, prenosi Tanjug.

Dodatni pritisak na tržište izazvale su izjave američkog predsednika Donalda Trampa, koji je poručio da će Sjedinjene Američke Države ponovo „veoma snažno odgovoriti“ Iranu, ocenivši da je Teheran propustio priliku da spor reši pregovorima.

Napetosti rastu iz dana u dan

Situacija je dodatno eskalirala nakon iranskih napada na više država Persijskog zaliva, uključujući Bahrein, Jordan i Kuvajt. Napadi su usledili nakon američkih vojnih akcija koje je Vašington opisao kao odgovor na obaranje američkog helikoptera.

Investitori strahuju da bi dalja eskalacija mogla ozbiljno da ugrozi globalno snabdevanje energentima, posebno zbog značaja Ormuskog moreuza kroz koji prolazi veliki deo svetskog izvoza nafte.

Iran i dalje ograničava deo pomorskog saobraćaja kroz ovaj strateški prolaz, dok su SAD uvele dodatne mere prema iranskim lukama, što dodatno povećava neizvesnost na tržištu.

Pad zaliha dodatno podigao cenu

Rast cena nafte podržali su i najnoviji podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA).

Prema zvaničnim podacima, zalihe sirove nafte u SAD smanjene su prošle sedmice za 7,228 miliona barela, što je znatno više od očekivanja analitičara koji su predviđali pad od oko četiri miliona barela.

To je već sedma uzastopna sedmica kako američke zalihe nafte opadaju, što ukazuje na snažnu potražnju i dodatno pojačava pritisak na rast cena.

Šta očekuju analitičari?

Tržište sada pažljivo prati razvoj događaja na Bliskom istoku, jer bi svako dalje pogoršanje situacije moglo da izazove nove skokove cena energenata.

Analitičari upozoravaju da bi eventualni poremećaji u saobraćaju kroz Ormuski moreuz mogli da imaju posledice ne samo po tržište nafte, već i po inflaciju, troškove transporta i cene goriva širom sveta.

Ukoliko tenzije između SAD i Irana nastave da rastu, nafta bi u narednim danima mogla da ostane pod snažnim uzlaznim pritiskom.

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