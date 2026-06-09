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Nemačka razmatra ukidanje udovičke penzije - milioni bračnih parova u problemu

Nova penziona reforma mogla bi iz korena da promeni način na koji supružnici planiraju budućnost. Za mnoge porodice to znači manje sigurnosti nakon gubitka partnera.

Autor:  Dubravka Jovanović
09.06.2026.08:39
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Nemačka razmatra ukidanje udovičke penzije - milioni bračnih parova u problemu
Foto: Shutterstock | www.shutterstock.com
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Smrt bračnog partnera ne donosi samo emotivni bol, već često i ozbiljne finansijske probleme. Upravo zato je udovička penzija decenijama predstavljala važnu sigurnosnu mrežu za hiljade porodica u Nemačkoj.

Međutim, to bi uskoro moglo da se promeni.

Komisija za reformu penzionog sistema, koju je imenovala nemačka vlada, razmatra mogućnost da se uvede obavezno deljenje penzionih prava između supružnika. Ako bi ovaj predlog bio usvojen, udovička penzija kakvu danas poznajemo mogla bi da bude ukinuta ili značajno ograničena, prenosi Fenix.

Za milione bračnih parova to bi predstavljalo jednu od najvećih promena u penzionom sistemu poslednjih godina.

Šta zapravo znači deljenje penzionih prava?

Bračni parovi u Nemačkoj već od 2002. godine mogu dobrovoljno da podele penzijska prava stečena tokom radnog veka. Na taj način oba supružnika stiču deo penzije onog drugog.

Ali postoji važna posledica – ko izabere ovu opciju, kasnije nema pravo na udovičku ili udovačku penziju.

Sada se razmatra da ovakav model postane obavezan za sve.

Zagovornici reforme tvrde da bi to donelo veću ravnopravnost, posebno ženama koje su zbog brige o porodici često imale manje prihode i slabije penzije.

Ipak, mnogi stručnjaci upozoravaju da bi određene porodice mogle da budu na gubitku, naročito u slučajevima kada supružnik sa znatno većom penzijom premine prerano.

Zašto je udovička penzija i dalje važna?

Danas preživeli supružnik može da prima deo penzije preminulog partnera, što mnogima predstavlja ključni izvor prihoda nakon gubitka voljene osobe.

Postoje dve vrste udovičke penzije:

  • Mala udovička penzija iznosi 25 odsto penzije preminulog supružnika.
  • Velika udovička penzija može da iznosi između 55 i 60 odsto njegove penzije, u zavisnosti od toga koja pravila se primenjuju.

Upravo zbog toga većina parova trenutno ne koristi mogućnost dobrovoljnog deljenja penzijskih prava.

Ko ima pravo na veliku udovičku penziju?

Velika udovička penzija uglavnom pripada osobama koje imaju najmanje 47 godina, imaju smanjenu radnu sposobnost ili brinu o maloletnom detetu.

Za mnoge udovice i udovce upravo ova primanja predstavljaju razliku između finansijske stabilnosti i ozbiljnih egzistencijalnih problema.

Šta bi reforma mogla da promeni?

Ako predlog bude usvojen, budući penzioneri bi tokom radnog veka automatski delili stečena penzijska prava sa supružnikom. Time bi oba partnera imala sopstveni deo penzije, ali bi nestala potreba za klasičnom udovičkom penzijom.

Iako ideja na prvi pogled deluje pravedno, mnogi se pitaju da li će zaista zaštititi porodice u najtežim životnim trenucima.

Jedno je sigurno - ukoliko dođe do reforme, milioni ljudi u Nemačkoj moraće ponovo da preispitaju svoje planove za penziju i finansijsku sigurnost u starosti.

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