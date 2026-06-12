Kako će đaci obilaziti Ekspo 2027? Jerinić otkrio nove detalje o organizaciji

Gostujući na RTS-u, Jerinić je naglasio da će roditelji sami odlučivati da li žele da njihova deca učestvuju u organizovanim posetama.

"Nije nikakva obaveza, realizuje se kao i sve obaveze do sada i sve posete u okviru školskog programa. Kao danas, kada mi kao roditelji dobijemo uput od naših profesora, vaspitača da li želimo da naša deca idu na ekskurziju, na neki izlet, posetu nekom muzeju - potpuno identično funkcioniše - roditelji se izjasne, daju svoju saglasnost da njihova deca žele da posete Ekspo projekat, Ekspo manifestaciju", rekao je Jerinić.

Besplatne karte za učenike

On je objasnio da će organizacija poseta biti u potpunosti u nadležnosti Vlade Srbije i preduzeća Ekspo 2027.

Prema njegovim rečima, učenici će dobiti besplatne ulaznice koje će moći da koriste od 17. maja do 25. juna 2027. godine, u periodu predviđenom školskim kalendarom.

Jerinić smatra da je ova manifestacija jedinstvena prilika za najmlađe.

"Idealna prilika da tokom 93 dana najmlađi sugrađani upoznaju ceo svet na jednom mestu."

Karta ostaje važeća i za individualne posete

Direktor Ekspa naveo je da postoji dodatna pogodnost za roditelje i učenike.

Ako dete ne iskoristi ulaznicu tokom organizovane školske posete, karta će moći da se iskoristi i kasnije u okviru individualnih dolazaka na manifestaciju.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine i očekuje se da okupi učesnike iz velikog broja zemalja, kao i milione posetilaca iz Srbije i sveta.

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