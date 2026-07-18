Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz skoro je potpuno zaustavljen nakon obnovljene razmene napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštio je u petak dobavljač podataka Kpler, prema DPA.

Samo osam brodova prošlo je kroz moreuz u četvrtak, što je najmanji broj zabeležen u poslednje tri nedelje, izvestio je Kpler na svojoj X platformi. U sredu je kroz moreuz prošlo 15 brodova. Pre dve nedelje, kroz moreuz je prošlo 48 brodova. Pre nego što je rat počeo krajem februara, u proseku je više od 100 brodova prolazilo kroz Ormuski moreuz svakog dana.

Iran je u petak zapretio da će pokrenuti "sveobuhvatnu ofanzivu" nakon što su SAD bombardovale zemlju sedmu noć zaredom - pri čemu iranska civilna infrastruktura više nije bila pošteđena - što označava eskalaciju sukoba.

Američka vojska je u petak objavila da izvodi novu seriju udara na Iran, počev od "19 časova po GMT". Ti napadi „imaju za cilj da nastave da slabe vojne kapacitete Irana“ po nalogu predsednika Donalda Trampa, objavila je vojska na Platformi Iks.

Najvažniji energetski koridor sveta u središtu sukoba

Prema iranskim novinskim agencijama, eksplozije su se čule na jugu Irana. Dan ranije, američka vojska je saopštila da je pogodila "desetine iranskih vojnih ciljeva, kao što su položaji obalskog nadzora i protivvazdušne odbrane, vojna logistička infrastruktura i pomorski objekti".

Osam ljudi je poginulo u ovim napadima, prema zvaničnoj iranskoj novinskoj agenciji IRNA.

Iranske vlasti su takođe prijavile štetu na elektroenergetskoj mreži na jugu - pozivajući stanovnike da smanje potrošnju električne energije - kao i napade na mostove, luke, aerodrome i telekomunikacionu infrastrukturu.

Iranska Revolucionarna garda upozorila je da će se napadi "nastaviti dok se ne uspostavi mir na južnoj obali i u Ormuskom moreuzu".

"Ormuski moreuz postaje zamka za obe zaraćene strane. Logika eskalacije im izmiče kontroli", rekao je Dejvid Kalfa, stručnjak za Bliski istok u Fondaciji Žan Žores, izražavajući zabrinutost zbog „rizika od šireg regionalnog sukoba“.

Nešto kasnije, Revolucionarna garda je u subotu objavila da su dva tankera za naftu „eksplodirala i zapalila se“ dok su prolazila kroz minsko polje južno od Ormuskog moreuza, piše Poslovni dnevnik.

"Dva tankera, koja su pokušala da pređu minsko polje južno od Ormuskog moreuza nakon što su ih američke obaveštajne službe zavele u zabludu, eksplodirala su i zapalila se", saopštila je Garda, kako je na Telegramu prenela zvanična novinska agencija IRNA, bez preciziranja nacionalnosti plovila ili da li je bilo žrtava.

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