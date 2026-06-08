Na tržištima su akcije pale, posebno u tehnološkom i poluprovodničkom sektoru, nakon jakih podataka o zapošljavanju u SAD koji su podstakli rasprodaju, piše The Street.

Dok svetska javnost sa zebnjom prati najnoviju vojnu eskalaciju i raketne udare između Izraela i Irana, finansijska tržišta su već dala svoju krvavu presudu.

Sirova nafta tipa Brent skočila je u samo jednom danu preko četiri i opasno se približila psihološkoj granici od 100 dolara po barelu.

Šta blokada Ormuskog moreuza i plamen na petrohemijskim postrojenjima znače za globalnu ekonomiju i džepove vozača?

Američki i evropski berzanski indeksi danas su pretrpeli ozbiljan udarac nakon vesti da su u najnovijim raketnim napadima pogođena ključna iranska petrohemijska postrojenja i rafinerije. Trgovci naftom panično kupuju ugovore, svesni da bi situacija mogla izmaći kontroli uprkos apelima Bele kuće i zapadnih lidera da se hitno prekine sa vatrom.

Ormuski moreuz: Anatomija globalnog straha

U globalnoj ekonomiji nafte postoji jedno mitsko mesto od kog zavisi stabilnost celog sveta: Ormuski moreuz. Kroz ovaj uski prolaz između Omana i Irana dnevno prolazi petina ukupne svetske nafte (oko 20 miliona barela).Današnji napadi uneli su paniku među trejdere jer bi bilo kakva dugotrajnija blokada ili miniranje ovog plovnog puta značila trenutni i nekontrolisani skok cene nafte na trocifrene iznose. Svetska ekonomija, koja se tek oporavila od inflatornih šokova prethodnih godina, ponovo se nalazi na ivici provalije.

Kako ovo direktno utiče na vozače širom sveta?

Iako se sukob vodi u bliskoistočnim pustinjama, račun za njega stiže direktno na benzinske stanice širom planete.

Evo kako će obični vozači osetiti ovaj berzanski potres:

1. Brzi skok cena na pumpama

U naftnoj industriji važi pravilo da cene na pumpama skaču brzinom rakete čim sirova nafta poskupi na berzi, dok padaju brzinom pera kada se situacija smiri. Vozači u SAD-u, Evropi i Aziji mogu očekivati drastično skuplje gorivo već u narednim danima. Jul i avgust su meseci najveće potrošnje zbog godišnjih odmora i putovanja, što stvara dodatni pritisak - ogromna potražnja u trenutku kada ponuda sirove nafte drastično pada.

2. Udar na prevoznike i poskupljenje svega ostalog

Dizel je pogonsko gorivo globalnog transporta. Kada cena dizela skoči, automatski rastu troškovi dostave robe, kamionskog i avio-prevoza. To znači da vozači neće plaćati više samo na pumpama – skuplje gorivo će pokrenuti novi talas inflacije, pa će cene hrane, auto-delova i svih drugih potrepština u supermarketima ponovo porasti.

3. Povratak "faktora straha" pri kupovini automobila

Ovaj skok cena nafte ponovo će naterati vozače da promene svoje dugoročne planove. Tradicionalni automobili na benzin i dizel preko noći postaju luksuz za održavanje, što bi moglo ponovo da podstakne interesovanje za hibridna i električna vozila, uprkos trenutnim previranjima i carinama u toj industriji.

Analitičari upozoravaju da smo tek na početku novog naftnog ciklusa. Ukoliko se situacija na Bliskom istoku ne smiri do kraja nedelje, a rafinerije nastave da gore, vozači širom sveta moraju da se pripreme za jedno od najskupljih leta u modernoj istoriji kada je u pitanju trošak za rezervoar.

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