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Cena nafta ponovo skače - barel blizu 100 dolara

Novi rast cena nafte na svetskom tržištu ponovo je otvorio pitanje koliko će gorivo koštati u narednom periodu. Zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku, cena barela približila se psihološki važnoj granici od 100 dolara, a analitičari upozoravaju da bi posledice mogle da se preliju daleko izvan energetskog sektora.

Autor:  Dubravka Jovanović
08.06.2026.09:20
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Cena nafta ponovo skače - barel blizu 100 dolara
Foto: Shutterstock
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Na prvi pogled, kretanje cena na svetskim berzama deluje kao tema koja nema mnogo veze sa svakodnevnim životom građana. Međutim, istorija pokazuje da svaki ozbiljniji rast cene nafte pre ili kasnije stiže i do novčanika potrošača.

Zašto cena nafte ponovo raste?

Prema podacima sa međunarodnih tržišta, referentna Brent nafta kreće se između 95 i 98 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta premašila 90 dolara.

Glavni razlog za novi talas poskupljenja jesu pojačane geopolitičke tenzije između Izraela i Irana, koje su uznemirile investitore i podstakle strah od mogućih poremećaja u snabdevanju energentima.

Posebna pažnja usmerena je na Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Kroz ovaj prolaz svakodnevno prolazi veliki deo globalne proizvodnje, zbog čega svaka nestabilnost u regionu odmah utiče na tržište.

Zašto je granica od 100 dolara toliko važna?

Iako cena nafte trenutno nije dostigla rekordne nivoe iz prethodnih kriza, približavanje granici od 100 dolara po barelu ima snažan psihološki efekat na tržište.

Investitori, trgovci i vlade širom sveta pažljivo prate svaki novi skok, jer bi probijanje te granice moglo da podstakne dodatni rast cena energenata.

Analitičari upozoravaju da tržište trenutno funkcioniše pod velikim pritiskom neizvesnosti i da svaka nova eskalacija sukoba može izazvati nove poremećaje.

Šta to znači za vozače i građane?

Kada nafta poskupi, posledice se ne vide samo na pumpama.

Skuplje gorivo povećava troškove transporta robe, proizvodnje i logistike. To često dovodi do rasta cena brojnih proizvoda koje građani svakodnevno kupuju.

Hrana, građevinski materijal, odeća, kućna hemija i mnoge druge kategorije proizvoda mogu indirektno da poskupe zbog viših troškova transporta i proizvodnje.

Zbog toga ekonomisti cenu nafte smatraju jednim od najvažnijih pokazatelja koji utiču na inflaciju i životni standard.

Naredne nedelje mogle bi da budu ključne

Stručnjaci za sada ne očekuju da će cena nafte dugoročno ostati iznad 100 dolara po barelu, ali upozoravaju da je tržište izuzetno osetljivo na političke i vojne događaje.

Dalji razvoj situacije na Bliskom istoku mogao bi da bude presudan za budući pravac kretanja cena.

Za sada jedno je sigurno - svaki novi rast cene „crnog zlata“ pratiće se sa posebnom pažnjom, jer njegove posledice ne osećaju samo naftne kompanije i berze, već i milioni građana širom sveta koji svakodnevno pune rezervoare, plaćaju račune i kupuju osnovne životne namirnice, prenosi Telegraf.

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