Za mnoge domaćine ovo je prilika da lakše nabave mašine, sisteme za navodnjavanje ili opremu koja bi im inače predstavljala veliki trošak.

Ko ima pravo na subvencije?

Pravo da konkurišu imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Leskovca, piše Jugomedia.

Važan uslov je da se kupljena oprema nalazi i koristi upravo na teritoriji grada, dok se kao prihvatljivi priznaju troškovi nastali od 22. jula 2025. godine pa sve do zatvaranja konkursa ili utroška predviđenih sredstava.

Podsticaji pokrivaju od 30 do 60 odsto vrednosti investicije, a maksimalan iznos koji jedno gazdinstvo može da dobije iznosi 125.000 dinara.

PDV nije predmet subvencionisanja.

Šta sve može da se kupi uz pomoć ovog novca?

Lista opreme koja se finansira prilično je široka i obuhvata:

sisteme za navodnjavanje

pumpe za vodu

atomizere i prskalice

folije i mreže za senčenje

opremu za setvu i sadnju

mašine za obradu zemljišta

motokultivatore

rotofreze

plugove

tanjirače

mulčere

opremu za rezidbu voćnjaka

akumulatorske makaze za rezidbu

opremu za zaštitu bilja

mašine za berbu i sakupljanje plodova

agregate i drugu poljoprivrednu mehanizaciju predviđenu konkursom.

U vremenu kada su troškovi proizvodnje sve veći, svaka pomoć za nabavku nove opreme može značajno da olakša rad na njivi, u voćnjaku ili plasteniku.

Kako podneti zahtev?

Poljoprivrednici uz prijavu moraju da dostave potrebnu dokumentaciju, među kojom su:

dokaz o registraciji gazdinstva

izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava

fiskalni račun za kupljenu opremu

dokaz o namenskom računu

potvrdu o izmirenim poreskim obavezama.

Važno je naglasiti da jedan podnosilac može podneti samo jedan zahtev po konkursu.

Novac i za udruženja i zadruge

Pored individualnih gazdinstava, sredstva su namenjena i poljoprivrednim udruženjima i zadrugama sa teritorije Leskovca.

Finansiraće se:

organizacija sajmova

učešće na izložbama

stručna putovanja

promotivne aktivnosti u poljoprivredi.

Za ove namene podrška može iznositi i do 100 odsto prihvatljivih troškova, dok maksimalni iznosi dostižu između 100.000 i 200.000 dinara.

Kontrole na terenu

Nakon administrativne provere dokumentacije, komisija će obilaziti gazdinstva i vršiti kontrolu na terenu kako bi se utvrdilo da li su sredstva iskorišćena u skladu sa pravilima konkursa.

Zahtevi se podnose Gradskoj upravi Leskovca, odnosno Odeljenju za privredu i poljoprivredu.

Za mnoge proizvođače ovo bi mogla da bude jedna od najvažnijih prilika ove godine da uz pomoć bespovratnih sredstava modernizuju proizvodnju, smanje troškove i lakše pripreme narednu sezonu.

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