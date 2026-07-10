Cene se značajno razliku u zavisnosti od destinacije, tipa smeštaja i načina putovanja. Turisti iz Srbije najčešće biraju da letuju u Rovinju, širem području Istre i Dubrovniku, kako su za Euronews Srbija kazali iz jedne beogradske agencije.



Ukazali su da je najmanje novca potrebno za odmor u širem području Istre, koje obuhvata Poreč, Umag i Pulu.



"Privatni smeštaj za 10 noćenja za četvoročlanu porodicu u proseku se kreće između 800 i 1.500 evra, dok hotelski aranžmani iznose od 1.800 do 3.500 evra, u zavisnosti od lokacije i kategorije", rekli su.



Naveli su da je letovanje u Rovinju skuplje i da se cena privatnog smeštaja kreće između 900 i 1.600 evra. Hotelski smeštaj je znatno skuplji i njegova cena ide od 2.000 do 4.000 evra, dok luksuzni hoteli dostižu veće iznose.



Dubrovnik je najskuplja destinacija.



"Privatni smeštaj za 10 noći kreće se od 1.200 do 2.000 evra, dok hoteli, posebno u zoni starog grada, dostižu i više od 5.000 evra", ocenili su iz agencije.



Istakli su da na budžet značajno utiče i izbor prevoza i da turisti iz Srbije najčešće putuju automobilima.



"U proseku je za putovanje automobilom potrebno izdvojiti od 200 do 350 evra. Avionski prevoz, posebno ka Dubrovniku, može značajno da poveća trošak, pa se povratne karte za četvoročlanu porodicu kreću od 500 do 1.000 evra, uz dodatne troškove transfera", rekli su.



Napomenuli su da porodice koje letuju u privatnim smeštajima treba da računaju i na troškove hrane. Oni koji hranu pripremaju u apartmanima treba da izdvoje od 350 do 600 evra. Kombinovani režim sa povremenim restoranima povećava trošak na 800 do 1.300 evra.



"Porodice koje svakodnevno jedu samo u restoranima treba da odvoje oko 2.000 evra za 10 dana letovanja", zaključili su iz jedne beogradske agencije za Euronews Srbija.



Oni koji se odluče da letuju u privatnom smeštaju u širem području Istre i da putuju automobilom, treba najmanje da izdvoje 1.350 evra.



Četvoročlana porodica koja letuje u privatnom smeštaju u Rovinju i putuje automobilom, mora da računa na minimum od 1.450 evra.



Oni koji na putovanje krenu automobilom i odluče se za privatni smeštaj u Dubrovniku, treba najmanje da izdvoje 1.750 evra.



Putovanje avionom je skuplje, kao i odsedanje u hotelu.



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