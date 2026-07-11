Pun je šarmantnih mediteranskih gradova, i velikih i malih, prepun je nasleđa i može se pohvaliti gastronomijom i jelima, od kojih se neka ne mogu probati nigde drugde.

Svi znaju za Zlatni rat, ali malo ko zna šta još krije Brač

Najpoznatiji i najstariji primorski grad na ostrvu je Bol, poznat širom sveta po svojoj plaži Zlatni rat. Ova plaža se redovno nalazi na raznim svetskim listama najlepših plaža i čest je motiv na razglednicama iz Hrvatske. I to sa dobrim razlogom! Podjednako je atraktivna iz daljine, zbog svog izduženog oblika i vrha koji se "pomera" levo ili desno, u zavisnosti od vetra, kao i kada se spustite do nje da se kupate.

Plaža ima fin šljunak, na sredini rta ima dosta drveća pa je lako pobeći u hlad. Ovde ćete pronaći ležaljke, restorane, barove na plaži...

U špicu sezone možete naići na veće gužve i više cene, kako za parking, ležaljke, tako i za hranu i piće. Ali to se može izbeći posetom u predsezoni i postsezoni.

Zlatni rat je definitivno plaža koju bi svako trebalo da vidi i doživi bar jednom u životu. Na ovom hrvatskom ostrvu možete jahati konje u moru, posetiti misterioznu pustinju i stići do najvišeg vrha ostrva automobilom.

Planinarenje, plivanje, jahanje konja u moru i jela koja se ne nalaze nigde drugde...

Šetalište vodi od Bola do plaže Zlatni rat, duž koje se nalazi niz manjih, ali veoma lepih plaža kao što su Borak, Potočine, Benačica... Sam Bol je pun slikovitih kamenih ulica, crkava, bogat je kulturnom baštinom, ima širok izbor restorana i kafića i dobar noćni život.

Vidova gora - najviši ostrvski vrh

Najviši vrh na hrvatskim ostrvima nalazi se na 780 metara nadmorske visine i upravo sa ovog mesta pruža se najlepši pogled na Zlatni rat. Ime je dobio po ostacima crkve Svetog Vida, koja se nalazi u neposrednoj blizini.

Popularna je turistička destinacija jer je ne samo dostupna planinarima, već se do nje može doći i automobilom.

Pogled - vidi se ceo južni deo ostrva, a pogled se proteže sve do susednog Hvara, a zmogu se videti i Pelješac, Vis, Korčula... Do Vidove gore vodi planinarska staza iz Bola, koja počinje od crkve Gospe Karmelske. Sam uspon nije previše težak i traje oko dva sata.

Od peska do šljunka

Najpoznatija plaža na Braču je svakako Zlatni rat, ali postoje prelepe uvale i prelepi ulazi u more širom ostrva, među kojima će svako pronaći nešto po svom ukusu.

U šarmantnom gradu Postiri nalaze se peščana plaža Lovrečina i živopisna Mala Lozna, u Supetru se nalazi popularna uvala Vela Luka i plaže Tri mosta i Bili rat, Murvica kod Bola je mesto gde meštani vole da se kupaju kako bi izbegli turističke gužve.

Prelepe plaže nalaze se i u gradovima Mirca, Sutivan, Milna, Splitska, Povlja...

Jahanje konja u moru iskustvo za pamćenje

Jahanje konja u moru je iskustvo za pamćenje, a jedna od najpopularnijih lokacija u Hrvatskoj za ovo iskustvo je ostrvo Brač. Ovu ponudu na Braču kreirao je lokalni ljubitelj konja Stiven Razmilić.

Jahanje se odvija na maloj plaži između Supetra i Splitske, za koju turisti ne znaju i koju posećuje samo nekoliko meštana. Plaža je prostrana, u hladu borova, i nije potrebno imati prethodno iskustvo sa jahanjem za celokupno iskustvo, piše Putni kofer.

Ture se odvijaju po rasporedu, sa pauzom između svake, tako da svi imaju dovoljno vremena i mira da uživaju, a konji mogu da se odmore i pripreme za sledećeg gosta.

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