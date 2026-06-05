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Objavljena nova cena nafte

Evropske berze su danas pod pritiskom nakon rasprodaje akcija tehnoloških kompanija povezanih sa veštačkom inteligencijom koja je zahvatila tržišta u Aziji i Sjedinjenim Američkim Državama, podstičući investitore da kapital preusmere ka drugim sektorima, dok je cena nafte Brent blago pala na oko 94 dolara po barelu.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.12:28
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Objavljena nova cena nafte
Foto:Shutterstock
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Foto: leungchopan / Shutterstock.com
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Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je snižena za 0,67 odsto na 91,437 dolara, a nafte Brent za 0,38 odsto na 94,442 dolara

Nemački DAX je pao za 0,19 odsto, britanski FTSE 100 za 0,15 odsto, moskovski MOEX za 0,07 odsto, dok je francuski CAC 40 u neznatnom plusu za 0,06 odsto.

Pritisak na tehnološki sektor usledio je nakon slabije reakcije investitora na poslovne rezultate američke kompanije Brodkom, što je pokrenulo povlačenje kapitala iz akcija povezanih sa razvojem veštačke inteligencije.

Najveći udar zabeležen je na tržištima u Aziji, posebno u Južnoj Koreji, gde je indeks Kospi pao više od četiri odsto, prenosi CNBC, piše Tanjug.

Akcije kompanije Samsung elektronics oslabile su za 4,3 odsto, dok je proizvođač memorijskih čipova SK Hajniks izgubio čak 7,6 odsto vrednosti.

Slabost tehnološkog sektora bila je vidljiva i u Evropi, gde su akcije finske kompanije Nokia završile prethodnu sesiju sa padom većim od šest odsto.

Cene gasa

Evropski fjučersi gasa za jul su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 48,875 evra za megavat-sat.

Vrednost evra

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,16266 dolara.

Cena zlata

Cena zlata je pala na 4.460,79 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,8135 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ušao je u četvrti mesec, dok se dve strane i dalje nalaze u okviru krhkog primirja, što dodatno povećava neizvesnost na globalnim finansijskim tržištima.

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