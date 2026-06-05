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Najneobičnije selo u Srbiji, nalazi se na sat vremena od Beograda - iskustvo koje mnogi prepričavaju

Dok mnogi vikendom traže beg od gradske gužve i užurbanog tempa života, u Sremu se nalazi jedna neobična destinacija koja poslednjih godina privlači sve više posetilaca. Nedaleko od Inđije smešteno je Keltsko selo, jedinstven tematski kompleks koji posetioce vodi na putovanje kroz vreme i otkriva kako je izgledao život jednog od najznačajnijih naroda koji su nekada naseljavali ove prostore.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.09:28
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Najneobičnije selo u Srbiji, nalazi se na sat vremena od Beograda - iskustvo koje mnogi prepričavaju
Shutterstock / Irene Fox
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Ovo nije klasična turistička atrakcija. Već na prvi pogled jasno je da Keltsko selo nudi potpuno drugačije iskustvo. Drvene kolibe, prirodni materijali, zemljani tonovi i autentično uređeni prostori stvaraju utisak kao da ste zakoračili u naselje staro više od dve hiljade godina.

Istorija koju možete da doživite

Posebna vrednost ovog mesta nije samo u njegovom izgledu, već u načinu na koji približava istoriju posetiocima. Umesto suvoparnih podataka iz udžbenika, ovde se istorija može videti, dodirnuti i doživeti, piše City magazine.

Tokom organizovanih programa posetioci imaju priliku da upoznaju stare zanate, vide kako su Kelti izrađivali oruđe, nakit i oružje, ali i da saznaju više o njihovim običajima, verovanjima i svakodnevnom životu.

Mnogi kažu da upravo ovakav pristup čini da istorija postane zanimljiva čak i onima koji je inače ne prate.

Idealno mesto za porodični izlet

Keltsko selo posebno privlači porodice sa decom. Brojne interaktivne radionice omogućavaju najmlađima da kroz igru uče o prošlosti.

Deca mogu da vide replike predmeta iz gvozdenog doba, isprobaju pojedine aktivnosti i upoznaju svet koji je postojao vekovima pre modernog doba. Roditelji često ističu da je ovo jedna od retkih destinacija gde deca provode sate bez telefona i ekrana, potpuno zaokupljena sadržajem koji ih okružuje.

Spoj prirode i mira

Pored istorijskog sadržaja, veliki adut ove destinacije jeste i njena lokacija. Okruženo prepoznatljivim sremskim pejzažima, prostranim ravnicama i prirodom koja pruža osećaj mira, Keltsko selo nudi predah od svakodnevice.

Blizina Dunava dodatno doprinosi posebnoj atmosferi, pa mnogi posetioci kažu da upravo kombinacija prirode, istorije i tišine ostavlja najjači utisak.

Skriveni dragulj Srbije koji vredi posetiti

U vremenu kada mnogi tragaju za autentičnim iskustvima i mestima koja nude nešto drugačije, Keltsko selo kod Inđije izdvaja se kao jedna od zanimljivijih destinacija za jednodnevni izlet.

Bez velikih gužvi, uz mnogo zanimljivih sadržaja i priliku da se istorija doživi na potpuno drugačiji način, ovo mesto sve češće završava na listi preporuka putnika koji žele da otkriju manje poznate, ali veoma zanimljive kutke Srbije.

Ponekad nije potrebno putovati daleko da biste doživeli nešto nesvakidašnje - dovoljno je da zakoračite u Keltsko selo i na trenutak se vratite više od dva milenijuma unazad.

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Srbija Keltsko selo poseta

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