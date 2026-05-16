U vreme kada cene avionskih karata rastu, pre svega zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku, putovanja postaju sve veći finansijski izazov za brojne turiste. Analiza platforme Solo Female Travelers pokazala je da se i dalje mogu pronaći evropske destinacije gde vikend odmor ne mora dovesti do bankrota.

Istraživanje je obuhvatilo 49 evropskih zemalja i gradova, a korišćeni su podaci platforme Numbeo. Iz analize su izostavljene Rusija, Belorusija i Ukrajina zbog rata i nepouzdanih podataka, kao i teritorije poput Gibraltara, Farskih Ostrva i Kanalskih ostrva. Analitičari su izračunali prosečne dnevne troškove za solo putnike kroz nekoliko kategorija – obrok u povoljnom restoranu, cena kafe ili kapućina, flaše vode, lokalni prevoz, bioskopska ulaznica i noćenje u apartmanu u centru grada, piše Dnevno.hr.

Najjeftinija destinacija za vikend putovanje u Evropi

Prema rezultatima istraživanja, najjeftinija destinacija za vikend putovanje u Evropi je Severna Makedonija gde prosečan trošak iznosi svega 52 evra. Glavni grad Skoplje, koji broji više od pola miliona stanovnika, pokazao se posebno pristupačnim turistima. Tako obrok u restoranu košta oko 6,5 evra, kapućino manje od dva evra, dok se flaša vode može kupiti za otprilike jedan evro.

Osim pristupačnih cena, Severna Makedonija često se ističe i kao sigurna destinacija. Prema podacima platforme World Population Review, zemlja se nalazi među sigurnijim državama sveta zahvaljujući povoljnim rezultatima na Globalnom indeksu mira.

Gde je Srbija na listi?

Na drugom mestu najpovoljnijih destinacija našla se Bosna i Hercegovina, gde vikend za jednu osobu u proseku košta oko 55 evra.

Slede Moldavija i Srbija, u kojoj prosečni troškovi vikenda dostižu oko 62 evra.

Najskuplje destinacije

Zanimljivo je da ukupni troškovi za sve četiri najjeftinije destinacije zajedno gotovo odgovaraju ceni jednog vikenda u najskupljoj evropskoj državi za ovakav tip putovanja.

Titulu najskuplje evropske destinacije za solo vikend putovanja poneo je Lihtenštajn gde prosečan trošak vikenda iznosi čak 223 evra.

Odmah iza njega nalazi se Švajcarska sa prosečnim troškom od oko 222 evra. Najveći izdaci u Lihtenštajnu odnose se na restorane i svakodnevne troškove života. Na primer, prosečan obrok tamo košta oko 27 evra, što je znatno iznad evropskog proseka koji se kreće oko 15 evra.

