U domaćinstvu Gajića danas pod jednim krovom žive čak četiri generacije, a svi zajedno bave se poljoprivredom i stočarstvom.

Na više od 30 hektara zemlje uzgajaju voće, povrće i ratarske kulture, dok u štalama imaju više od 50 grla stoke.

"Odrastao sam ovde i jednostavno me vuklo da ostanem. Nisam mogao da dozvolim da imanje počne da zarasta. Kod nas nema podele poslova, svi pomažemo jedni drugima i tako funkcionišemo", kaže za RINU mladi domaćin Veljko Gajić.

Veljko je na selu zasnovao i porodicu, a njegova supruga Tijana kaže da joj mir koji selo pruža mnogo više prija od gradske gužve.

"Svako bira šta voli. Ja sam izabrala ovo i lepo mi je ovde. Više volim mir na selu nego gužvu u gradu", dodaje Tijana.

Veljkov otac Miloš Gajić ističe da su upravo sloga i zajedništvo ključ opstanka njihove porodice i uspešnog gazdinstva.

"Mi smo složni, prvo majka, pa supruga, sin Veljko sa svojom porodicom. Imamo i dvoje unučića. Sloga i rad pobeđuju. Bavimo se stočarstvom, voćarstvom i ratarstvom i od toga živimo", navodi Miloš.

Na gazdinstvu trenutno imaju 23 krave u sistemu muže, dok ukupan broj grla prelazi 50 zajedno sa junadima i bikovima. Posao je poslednjih godina znatno olakšan zahvaljujući mehanizaciji koju su nabavili uz pomoć subvencija.

"Svake godine nabavimo po neku mašinu da olakšamo posao. Ove godine uzeli smo grajfer za stajnjak, prošle godine krunjač za kukuruz. Dosta toga danas radimo mašinski", dodaje on.

Domaćinstvo Gajića obišao je i gradski većnik Miodrag Petković koji je istakao da su upravo ovakve porodice primer kako selo može da opstane kada postoje rad, volja i podrška.

"Gajići koriste subvencije iz godine u godinu i vidi se da napreduju. Posebno raduje činjenica da je mlad čovek odlučio da ostane na selu i tu gradi budućnost", rekao je Petković.

Priča porodice Gajić iz Karana pokazuje da život na selu i dalje ima perspektivu, posebno kada iza svega stoje zajedništvo, rad i želja da se porodična tradicija sačuva.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.