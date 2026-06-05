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Milijarder je kupio dva ostrva za 23 miliona dolara - smučila su mu se već 100 puta

Posle gotovo 12 godina sudskih bitaka, rastućih troškova za advokate i intriga vezanih za porodičnu kancelariju za upravljanje bogatstvom, druga najbogatija osoba na svetu naišla je na još jednu prepreku u svojoj potrazi da postane vlasnik raja.

Autor:  Stanko Stamenković
05.06.2026.09:12
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Milijarder je kupio dva ostrva za 23 miliona dolara - smučila su mu se već 100 puta
Foto: Pixabay
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Suosnivač Gugla Leri Pejdž i njegova supruga Lusinda Sautvort kupili su 2014. godine dva ostrva na Američkim Devičanskim Ostrvima, Hans Lolik i manje susedno ostrvo Litl Hans Lolik, za 23 miliona dolara. Investitor po imenu Džejms Ekel tvrdio je da je već imao ugovor za kupovinu tih karipskih ostrva, što je pokrenulo žestoku pravnu bitku između Ekela, prodavca i Pageove holding kompanije.

Slučaj se godinama vodio pred sudovima u Teksasu, koji su na kraju 2019. godine u žalbenom postupku presudili da Ekel ima pravo samo na novčanu naknadu štete, a ne i na vlasništvo nad ostrvima. Međutim, spor se nastavio i pred sudovima na Američkim Devičanskim Ostrvima, gde je Pejdž podneo tužbu zahtevajući da kompanija Grejt Hans, u vlasništvu Ekela, ukloni dokument kojim polaže pravni zahtev na ostrva, kao i da sud potvrdi da je Pejdžova kompanija USVI Properties vlasnik ostrva „bez ikakvih potraživanja od strane Great Hansa“, piše Biznis insajder.

Prošle nedelje pokušaji da se slučaj reši posredovanjem završeni su bez dogovora, navodi se u podnesku dostavljenom Višem sudu Američkih Devičanskih Ostrva. U dokumentu se navodi da će za rešavanje spora biti potrebna sudska odluka.

Predstavnici Ekela i Pagea nisu odgovorili na zahteve za komentar.

Lov na koze

Dugogodišnja pravna bitka pružila je retku priliku da se zaviri u način rada Pejdžove porodične kancelarije za upravljanje bogatstvom, koja je poznata po izuzetnoj tajnovitosti čak i u industriji koja se ponosi diskrecijom.

Prema sudskim transkriptima, predstavnici Pejdžove porodične kancelarije pod nazivom Koop pokušavali su da sakriju Pejdžovo učešće od drugih strana u transakciji. Njegovi advokati takođe su nastojali da spreče davanje iskaza suosnivača Google-a pod zakletvom, tvrdeći da on nema „jedinstvena ili superiorna saznanja“ o samoj transakciji.

Kompanija Great Hans tvrdila je da su Pejdžovi zastupnici bili upoznati sa prethodnim pregovorima. Takođe je tvrdila da sud ne bi trebalo da donese odluku pre nego što Page da zvaničan iskaz pod zakletvom.

Pageova povezanost sa transakcijom ranije je potvrđena nakon pregleda sudskih dokumenata, uključujući i iskaz iz 2016. godine koji je dao izvršni direktor njegove porodične kancelarije, Vejn Ozborn. Konsultant Gil Sajmon, angažovan da pregovara u Pejdžovo ime, svedočio je da nije otkrio prodavcima da iza kupovine stoji suosnivač Gugla, kako bi njegov identitet ostao skriven.

Nije poznato kakve je konkretne planove Page imao za ostrva koja se nalaze nedaleko od Sent Tomas. Njegovi advokati naveli su u podnesku iz 2018. godine da on „planira da ostrva zadrži u njihovom nerazvijenom, zelenom i prirodnom stanju“.

Ozborn je u svom iskazu iz 2016. rekao da je plan bio da se ostrva kupe, ali da se na njima ništa ne gradi. Godine 2020. više osoba u maskirnim uniformama viđeno je kako na Hans Loliku odstreljuje „invazivne“ koze, kako je ranije izvestio Biznis insajder.

Pageova kolekcija ostrva

Page, koji se nedavno preselio iz Kalifornije u Majami uoči mogućeg poreza namenjenog milijarderima, poseduje i nekoliko drugih ostrva na kojima može pronaći mir i privatnost.

Godine 2018. kupio je ostrvo Kajo Norte istočno od Portorika za 32 miliona dolara, koristeći istu holding kompaniju Virgin Island Properties.

Godine 2020. kupio je većinski udeo u ostrvu Tavarua Island na Fidžiju, poznatom po blizini jedne od najboljih surferskih lokacija na svetu. Za kupovinu je korišćena druga kompanija sa ograničenom odgovornošću koju je Business Insider povezao sa Pageom. On i njegova porodica proveli su deo pandemije na Fidžiju.

Tokom sudskog spora oko Hans Lolika, Osborne je takođe potvrdio dugogodišnje glasine da Pejdž poseduje i Eustatija ajlend, privatno ostrvo na Britanskim Devičanskim Ostrvima. Biznis insajder je ranije izvestio da je upravo na tom ostrvu Page testirao svoje leteće automobile.

Ozborn je takođe nagovestio da je Pejdž zaprosio svoju sadašnju suprugu upravo na Hans Loliku. Pejdž i Sautvort venčali su se 2007. godine na ostrvu Neker, u vlasništvu Ričarda Brensona, koje se nalazi u blizini Eustatije.

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