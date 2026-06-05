Poznati lanac nameštaja zatvara još jednu prodavnicu - kupci masovno dolaze zbog popusta

Kompanija je na svojoj internet stranici objavila obaveštenje da se poslovnica zatvara, uz poruku kupcima da mogu da očekuju značajna sniženja tokom narednih nedelja. Prema pisanju nemačkih medija, prodavnica bi trebalo da bude trajno zatvorena sredinom jula.

Talas zatvaranja širom Nemačke

Zatvaranje prodavnice u Ofenbahu samo je nastavak trenda koji traje već duže vreme. Tokom poslednjih meseci Roller je zatvorio više poslovnica u različitim delovima Nemačke, prenosi Fenix.

Među gradovima koji su ostali bez Roller prodavnica nalaze se:

Rojtlingen

Krajlshajm

Vilingen-Šveningen

Oldenburg

Husum

Još krajem 2024. godine zatvorena je i poslovnica u Augsburgu, dok je prodavnica u Geri prestala sa radom krajem maja ove godine.

Šta se dešava sa gigantom nameštaja?

Iako Roller i dalje posluje sa više od 100 prodavnica u Nemačkoj i Luksemburgu, sve više zatvaranja pokreće pitanje budućnosti kompanije.

Posebno je zanimljivo da Roller najveću mrežu prodavnica ima upravo u Severnoj Rajni-Vestfaliji, gde posluje na više od 23 lokacije. Za sada nema najava da će te poslovnice biti zatvorene, ali razvoj situacije pažljivo prate i zaposleni i kupci.

Kompanija je decenijama bila poznata kao jedan od pionira povoljnog nameštaja u Nemačkoj. Od prve prodavnice otvorene 1969. godine razvila se u jedan od najvećih lanaca za opremanje doma, sa više od 10.000 proizvoda u ponudi.

Kupci troše manje, tržište pod pritiskom

Iz kompanije navode da su na odluku o zatvaranju pojedinih objekata uticali brojni izazovi sa kojima se suočava maloprodajni sektor.

Među najvećim problemima ističu se:

pad potrošnje građana,

rast operativnih troškova,

promenjene navike kupaca,

slabljenje potražnje u segmentu diskontne prodaje.

Sve veći broj potrošača odlaže kupovinu nameštaja zbog ekonomske neizvesnosti i visokih troškova života, što dodatno pogađa kompanije koje posluju u ovom sektoru.

Kupci koriste poslednju priliku za velike popuste

Dok zaposleni strepe za budućnost pojedinih prodavnica, mnogi kupci koriste priliku da po znatno nižim cenama kupe nameštaj i opremu za dom.

Rasprodaje koje prate zatvaranje poslovnica poslednjih godina privlače veliki broj ljudi, jer se pojedini proizvodi mogu pronaći po cenama koje su znatno niže od redovnih.

Iako Roller za sada ne najavljuje nova zatvaranja, činjenica da je nekoliko prodavnica ugašeno u kratkom periodu pokazuje koliko se tržište nameštaja u Evropi promenilo. Za mnoge kupce to je još jedan znak da ni veliki i prepoznatljivi brendovi više nisu imuni na ekonomsku krizu i promene potrošačkih navika.

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