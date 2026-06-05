EUR EUR 117,05 117,41din 117,76
USD USD 100,65 100,95din 101,25
CAD CAD 72,68 72,90din 73,12
AUD AUD 72,17 72,39din 72,61
GBP GBP 135,51 135,92din 136,33
CHF CHF 127,69 128,07din 128,46
KURSNA LISTA

Svet

Poznati lanac nameštaja zatvara još jednu prodavnicu - kupci masovno dolaze zbog popusta

Lanac prodavnica nameštaja "Roller" nastavlja sa zatvaranjem svojih poslovnica širom Nemačke, a najnovija na listi je prodavnica u Ofenbahu u saveznoj pokrajini Hesen. Vest je izazvala veliku pažnju kupaca, posebno zbog rasprodaje koja je već počela i velikih popusta na hiljade artikala.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.08:26
0
Poznati lanac nameštaja zatvara još jednu prodavnicu - kupci masovno dolaze zbog popusta
FOTO: PIXABAY
Zbog saradnje sa Moskvom - EU predlaže sankcije za četiri kineske kompanije
Foto: Shutterstock
 Zbog saradnje sa Moskvom - EU predlaže sankcije za četiri kineske kompanije
Prethodna vest
Kuća za cenu polovnog automobila - Kristina otkrila kako je platila samo 16.000 evra
Foto: Estrada Anton/Shutterstock
 Kuća za cenu polovnog automobila - Kristina otkrila kako je platila samo 16.000 evra
Sledeća vest

Kompanija je na svojoj internet stranici objavila obaveštenje da se poslovnica zatvara, uz poruku kupcima da mogu da očekuju značajna sniženja tokom narednih nedelja. Prema pisanju nemačkih medija, prodavnica bi trebalo da bude trajno zatvorena sredinom jula.

Talas zatvaranja širom Nemačke

Zatvaranje prodavnice u Ofenbahu samo je nastavak trenda koji traje već duže vreme. Tokom poslednjih meseci Roller je zatvorio više poslovnica u različitim delovima Nemačke, prenosi Fenix.

Među gradovima koji su ostali bez Roller prodavnica nalaze se:

  • Rojtlingen

  • Krajlshajm

  • Vilingen-Šveningen

  • Oldenburg

  • Husum

Još krajem 2024. godine zatvorena je i poslovnica u Augsburgu, dok je prodavnica u Geri prestala sa radom krajem maja ove godine.

Šta se dešava sa gigantom nameštaja?

Iako Roller i dalje posluje sa više od 100 prodavnica u Nemačkoj i Luksemburgu, sve više zatvaranja pokreće pitanje budućnosti kompanije.

Posebno je zanimljivo da Roller najveću mrežu prodavnica ima upravo u Severnoj Rajni-Vestfaliji, gde posluje na više od 23 lokacije. Za sada nema najava da će te poslovnice biti zatvorene, ali razvoj situacije pažljivo prate i zaposleni i kupci.

Kompanija je decenijama bila poznata kao jedan od pionira povoljnog nameštaja u Nemačkoj. Od prve prodavnice otvorene 1969. godine razvila se u jedan od najvećih lanaca za opremanje doma, sa više od 10.000 proizvoda u ponudi.

Kupci troše manje, tržište pod pritiskom

Iz kompanije navode da su na odluku o zatvaranju pojedinih objekata uticali brojni izazovi sa kojima se suočava maloprodajni sektor.

Među najvećim problemima ističu se:

  • pad potrošnje građana,

  • rast operativnih troškova,

  • promenjene navike kupaca,

  • slabljenje potražnje u segmentu diskontne prodaje.

Sve veći broj potrošača odlaže kupovinu nameštaja zbog ekonomske neizvesnosti i visokih troškova života, što dodatno pogađa kompanije koje posluju u ovom sektoru.

Kupci koriste poslednju priliku za velike popuste

Dok zaposleni strepe za budućnost pojedinih prodavnica, mnogi kupci koriste priliku da po znatno nižim cenama kupe nameštaj i opremu za dom.

Rasprodaje koje prate zatvaranje poslovnica poslednjih godina privlače veliki broj ljudi, jer se pojedini proizvodi mogu pronaći po cenama koje su znatno niže od redovnih.

Iako Roller za sada ne najavljuje nova zatvaranja, činjenica da je nekoliko prodavnica ugašeno u kratkom periodu pokazuje koliko se tržište nameštaja u Evropi promenilo. Za mnoge kupce to je još jedan znak da ni veliki i prepoznatljivi brendovi više nisu imuni na ekonomsku krizu i promene potrošačkih navika.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
Nemačka Prodavnica Zatvaranje

Povezane vesti

Stižu veće plate za 135.000 radnika u Nemačkoj
Foto: Shutterstock | FOTOGRIN/Shutterstock

Stižu veće plate za 135.000 radnika u Nemačkoj

15:16 | 0
Objavljena informacija za sve koji idu na letovanje u Hrvatsku - jedna stavka često nije uračunata u troškove
Foto: New Africa/Shutterstock

Objavljena informacija za sve koji idu na letovanje u Hrvatsku - jedna stavka često nije uračunata u troškove

09:10 | 0
Svadbe u regionu sve skuplje - na Balkanu se troškovi približili evropskom standardu, idu i preko 30.000 evra
Foto: Shutterstock

Svadbe u regionu sve skuplje - na Balkanu se troškovi približili evropskom standardu, idu i preko 30.000 evra

17:19 | 0
Mnogi prave istu grešku u Nemačkoj - jedna odluka može ugroziti vaš ostanak
Foto: Shutterstock | Shuterstock

Mnogi prave istu grešku u Nemačkoj - jedna odluka može ugroziti vaš ostanak

12:04 | 0
Kupili kuću za samo jedan evro, sada za noćenje traže više od 100
Foto: Estrada Anton/Shutterstock

Kupili kuću za samo jedan evro, sada za noćenje traže više od 100

13:16 | 0
Komentari (0)

Svet

Stižu veće plate za 135.000 radnika u Nemačkoj
Foto: Shutterstock | FOTOGRIN/Shutterstock

Stižu veće plate za 135.000 radnika u Nemačkoj

15:16 Svet
Kraj problema sa nestabilnom strujom - švajcarski projekat privukao pažnju čitavog sveta 
FOTO: Pixabay

Kraj problema sa nestabilnom strujom - švajcarski projekat privukao pažnju čitavog sveta 

14:08 Svet
Tražite čašu vode u kafiću? U ovoj evropskoj zemlji mogu da vas odbiju - i to potpuno legalno
Foto: Pixabay

Tražite čašu vode u kafiću? U ovoj evropskoj zemlji mogu da vas odbiju - i to potpuno legalno

12:46 Svet
Hrana skuplja, ponuda se smanjuje - indeks merenja svetskih cena poljoprivrednih proizvoda zabeležio skok 
Foto: branislavpudar/shutterstock

Hrana skuplja, ponuda se smanjuje - indeks merenja svetskih cena poljoprivrednih proizvoda zabeležio skok 

12:34 Svet
Objavljena nova cena nafte
Foto:Shutterstock

Objavljena nova cena nafte

12:28 Svet
Mislili su da je đubre, ipak je blago - sakupljanje otpada iz restorana je veoma korisno
Foto: leungchopan / Shutterstock.com

Mislili su da je đubre, ipak je blago - sakupljanje otpada iz restorana je veoma korisno

12:04 Svet
"Nema znakova nestašice goriva za avione" - oglasio se Komesar za saobraćaj EU
Shutterstock

"Nema znakova nestašice goriva za avione" - oglasio se Komesar za saobraćaj EU

09:44 Svet
Najneobičnije selo u Srbiji, nalazi se na sat vremena od Beograda - iskustvo koje mnogi prepričavaju
Shutterstock / Irene Fox

Najneobičnije selo u Srbiji, nalazi se na sat vremena od Beograda - iskustvo koje mnogi prepričavaju

09:28 Svet
Milijarder je kupio dva ostrva za 23 miliona dolara - smučila su mu se već 100 puta
Foto: Pixabay

Milijarder je kupio dva ostrva za 23 miliona dolara - smučila su mu se već 100 puta

09:12 Svet
Zbog saradnje sa Moskvom - EU predlaže sankcije za četiri kineske kompanije
Foto: Shutterstock

Zbog saradnje sa Moskvom - EU predlaže sankcije za četiri kineske kompanije

07:44 Svet

Najnovije

Najčitanije

2min

Sadrži povišen nivo cijanovodične kiseline - hitno povlačenje proizvoda u Hrvatskoj

18min

Bitkoin nastavio pad - vrednost nešto viša od 53.000 evra 

28min

Stižu veće plate za 135.000 radnika u Nemačkoj

42min

Destinacija koju sve više putnika bira umesto Grčke - pica je samo pet evra

56min

Kod Dražena je kilogram trešanja 3 evra - ali uz jedan uslov

19H

Počinje berba „plavog zlata“ - otkup 7 evra, a proizvođače muči problem koji novac ne rešava

24H

Mesar ostvario san, pa stavio katanac na vrata - nije mogao da pronađe radnike

1D

Srpski tekstilni gigant ide na prodaju

21H

EU od 1. jula uvodi taksu - svaki mali paket se dodatno plaća 

21H

Javni dug Srbije u padu - udeo u BDP-u značajno smanjen

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,41 117,76
USD USD 100,65 100,95 101,25
CAD CAD 72,68 72,9 73,12
AUD AUD 72,17 72,39 72,61
GBP GBP 135,51 135,92 136,33
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.466,00 €
ETH ETH 1.506,66 €
LTC LTC 39,28 €
DOT DOT 0,89 €
BCH BCH 210,43 €
LINK LINK 6,84 €
BNB BNB 517,85 €
XMR XMR 295,89 €
Powered by CoinGecko API